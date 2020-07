Roberto Acuña es uno de los tantos jugadores argentinos que emigrará a torneos internacionales. Jugará para Soles de Mexicali en la LNBP de México. En diálogo con página web Básquet Plus, el jugador que disputó la pasada temporada de la Liga Nacional de Argentina charló sobre su ida al básquetbol mexicano, los objetivos que persigue en esa competencia y cómo atravesó estos meses de aislamiento social durante la pandemia del Coronavirus.



-¿Qué fue lo que te hizo tomar la decisión de ir a jugar a México?

-La decisión tiene que ver con que quiero jugar otra Liga, con otros jugadores y a otro nivel. Por eso tomé la decisión de México y de irme a un equipo importante como es Soles. Es una gran vidriera para poder dar el salto que uno necesita y uno no va a desaprovecharlo nunca.



-¿Cómo afrontás esta nueva etapa? ¿Qué objetivos te ponés?

-El objetivo es dar lo mejor y llegar de la mejor manera físicamente. Primero que nada, dar todo por el equipo y ganarme mi lugar en la Liga mexicana. Uno siempre sueña con el campeonato y es un equipo que está acostumbrado a luchar por el título allá arriba, así que ojalá que uno pueda pelear por el trofeo y ganarlo.



-¿Qué sabés de lo que está sucediendo en México con el Coronavirus? ¿Cómo pasaste y pasás la pandemia acá?

-Por lo que pude hablar con el entrenador, en el territorio mexicano está bastante controlada, así que en ese sentido bien. La pandemia la pasé en Comodoro, estoy acá todavía y ya estoy pensando en volver a mis pagos. Obviamente, entreno en el departamento dentro de lo que se puede. Uno no creía que esto del Coronavirus iba a ser tanto, pero hay que ponerle el pecho y enfrentarlo. Ahora, cambiando el chip y entrenando más duro para llegar de la mejor manera a México.