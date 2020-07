En la AdC estiman que en el mes de octubre podría arrancar la Liga

Gerardo Montenegro, presidente de la Asociación de Clubes de Básquetbol (AdC), estimó que la Liga Nacional (LNB) podría jugarse “en octubre próximo”, si la pandemia del coronavirus lo permite.

“La idea original es que se pueda arrancar en septiembre con la pretemporada para que en octubre próximo vuelva a jugarse la Liga”, sostuvo el dirigente santiagueño.

La edición 2019-2020 de la LNB quedó inconclusa a raíz de la pandemia, tras una decisión que tomaron los clubes en junio pasado, aun cuando se había estipulado –en un principio- jugar un reducido con 8 equipos para dirimir al hipotético campeón de la temporada.

“Cada equipo con su presupuesto verá el plantel que puede armar”, manifestó Montenegro en declaraciones al programa ‘Uno contra uno Radio’.

“Siempre y cuando se cumpla con los protocolos de salud y seguridad cada club verá la cantidad de extranjeros que puede traer”, agregó el titular de la AdC.

Durante los últimos días, muchos de los basquetbolistas que actúan en el medio local aceptaron diferentes propuestas para jugar en el exterior, a partir de la indefinición de fechas respecto de cuándo regresará oficialmente la actividad.

Así, Leonardo Mainoldi, Martín Leiva, Matías Sandes y Agustín Cáffaro, entre otros, acordaron condiciones para jugar en Uruguay, mientras que Kevin Hernández, Juan Brussino o Roberto Acuña lo harán en México.

“El éxodo tiene que ver con la sensación de incertidumbre que genera la pandemia para nuestros deportistas y entrenadores. Muchos se van a Uruguay porque necesitan estar en movimiento, no tanto por una cuestión económica”, explicó Montenegro.

Junín estará representada una vez más por Argentino en la Liga Nacional y por Ciclista en la Liga Argentina.



Casalánguida se fue a México

Nicolás Casalánguida continuará su carrera como entrenador en México por otra temporada, repitiendo tarea en Aguacateros de Michoacán, que el miércoles decidió jugar la 2020/2021 en el básquetbol profesional. La convocatoria para cuerpo técnico y jugadores es para agosto, cuando comiencen los trabajos del equipo para hacerle frente a la competencia en septiembre.

“La dirigencia me pidió renovar el vínculo contractual, es una grata noticia en este momento, ya pensando en la estructura de lo que se viene, estoy con ganas”, explicó Casalánguida al ser consultado por la web pickandroll.

El equipo mexicano estuvo cerca de no participar en la temporada que se avecina, pero en los últimos días, la dirigencia decidió lo contrario. “El equipo tiene un apoyo estatal importante, Michoacán es un estado muy grande y lógicamente le dio prioridad a lo sanitario, desestimaron lo deportivo, pero luego replantearon la situación y entendieron que era positivo estar en la Liga”, comentó el entrenador ex Atenas de Córdoba, entre otros equipos.

Al hablar sobre lo que lo llevó a decidirse otra vez por la liga mexicana, Casalánguida indicó: “Será una temporada con un matiz distinto quizá y otro presupuesto, pero lo importante es que vamos a estar en la Liga de México. La comodidad no es lo que me atrapa, quiero situaciones que me desafíen”.

“Lo que me atrae es el desafío deportivo, dentro del continente la Liga de México está entre las mejores. Los dirigentes además me renuevan la confianza y me dan la libertad de armar totalmente el equipo, con limitaciones presupuestarias, pero buscando herramientas para armar algo competitivo. Se nos pidió un 50% de baja en el presupuesto. Estoy comenzando los diálogos con los agentes y jugadores, va a ser difícil sostener el equipo”, manifestó.

A esto, agregó: “En todo equipo exitoso se busca mantener la columna vertebral, pero esto es una situación distinta. Hay algunos dispuestos a escuchar. Puedo buscar en la Liga Nacional. El armado es un arte fundamental en el desarrollo de un equipo. Confié mucho en jugadores que había tenido o había visto, pero este año buscaré mantener los referentes, la columna, haciendo algunos ajustes, con respecto a lo que se pueda con el presupuesto y de acuerdo a los jugadores que se comprometan con el proyecto”.

El nacido en Comodoro Rivadavia habló también sobre la posibilidad de incorporar jugadores argentinos durante la temporada que se avecina: “Estoy analizando el mercado argentino y la posibilidad de incluir a uno o dos jugadores del país, pero todo va a depender de las alternativas que vayan surgiendo en cuanto a las posibilidades del mercado de jugadores, pero lo analizo como una posibilidad fuerte. El año pasado tuvimos dos en momentos distintos y este año la idea es sumar uno o dos”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de volver a la Liga Nacional, el entrenador ratificó su intención de continuar con su carrera en el exterior. “Mi prioridad radicaba en continuar en el exterior, el año pasado fue el primero trabajando fuera de Argentina después de doce años trabajando en la Liga Nacional y mi interés, previo a la pandemia y demás, era sostenerme en el exterior, sin descartar volver a la Liga argentina. Mi búsqueda principal era seguir teniendo alternativas en el exterior y por suerte se concretó el hecho de poder continuar el proyecto deportivo en el mismo lugar y eso para un entrenador es siempre valioso”, explicó.

"En principio, hay que ser muy respetuosos de esta situación y hay que escuchar a las autoridades y a la gente que sabe. Yo creo que Argentina está haciendo un modelo de respuesta ante una situación tan compleja que ha sido bien vista en muchos países y hay que ser muy claros y respetar las decisiones que las autoridades del país vayan emitiendo. El parate de la Liga, del básquetbol y del deporte en general radica en una medida tomada por el Gobierno y no por una decisión dirigencial, es un momento en el que se necesita ser muy consciente y responsable para pelear contra esta pandemia".

La pretemporada comienza en agosto

“En principio, la pretemporada queremos comenzarla el 10 de agosto, estamos analizando cómo salir para esa época, los vuelos comerciales van a comenzar el 1 de septiembre, así que, por el hecho de tener un contrato laboral allá, veremos si tenemos la posibilidad de salir antes, hablando con Cancillería, pero la idea es que entre el 10 y 15 de agosto comencemos la pretemporada”, contó Casalánguida.