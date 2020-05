Julián Matteini pasa la cuarentena en su casa de Arroyo Seco (Santa Fe)

Julián Matteini jugó en Ciclista Juninense hasta los 18 años.

Siendo juvenil estuvo en el equipo que ascendió a la Liga Nacional en la era Capelli.

Después jugó en San Martín, Sarmiento y Los Indios antes de emigrar a Alumni de Casilda, Alianza de Colón, Atlético Mercedes de Corrientes, Sportmen Unidos de Rosario, Temperley de Rosario, Sportivo América de Rosario y recalar actualmente en Ciclón de Rosario.

En diálogo con Democracia, anoche dijo: “Paso la cuarentena en Arroyo Seco, donde estoy radicado. Encerrado en mi casa –como la mayoría- esperando poder volver a jugar, ya que era un aporte importante para mí y mi familia”.

Luego habló de la parte basquetbolística: “Por suerte me va bien en Ciclón, esta es mi segunda temporada consecutiva en la entidad. Es un club como San Martín, bien de barrio, enclavado en el popular barrio Tablada”.

Sobre el penúltimo club que estuvo dijo: “Estuve jugando en Federativo de Santa Fe, la “Copa Santa Fe” para Sportmen Unidos y Temperley.

Me fue bien. Por suerte tuve buenos números, nada más que no seguí porque tengo un laburo acá.

Me dirigía Gonzalo Pastorino en Sportmen y jugué con Mateo Pastorino también”.

Todo cancelado en Europa

Una sorpresa a medias la decisión final en torno a la Euroliga y EuroCup. Como lo adelantamos en la nota del domingo sobre el posible desenlace de temporada, finalmente se llevó a cabo. La mayoría de los equipos con Licencia A para votar no estaba de acuerdo con la continuidad del torneo y no estaban las medidas apropiadas para llevarlo a cabo.

Por ende, Jordi Bertomeu, CEO de la Euroliga, ha propuesto a los 11 clubes con licencia que componen el comité ejecutivo (Real Madrid, Barcelona, Baskonia, Anadolu Efes, Fenerbahce, Olympiacos, Panathinaikos, Maccabi, CSKA Moscú, Armani Milán y Zalgiris Kaunas) cancelar la competición en la reunión telemática que tuvo lugar ayer por la mañana. Y ahora ya es oficial tras el reciente anuncio de la Euroliga en sus redes oficiales.

El comunicado oficial se explaya respecto de los fundamentos para tomar la decisión de cancelar la temporada tras la posibilidad que ya se había manifestado de jugar en una sede única y definir el torneo.

Después de explorar todas las opciones posibles, la Junta Ejecutiva tomó la decisión de cancelar la EuroLeague y la EuroCup 7DAYS EuroCague 2019-20 de Turkish Airlines, así como el Torneo de próxima generación Adidas y la Academia EuroLiga de baloncesto de la Euroliga debido a las siguientes consideraciones:

La salud y la seguridad de nuestros atletas, aficionados, personal, socios y comunidades locales sigue siendo nuestra principal prioridad.

- La variada evolución de COVID-19 en diferentes territorios de EuroLeague y EuroCup no garantiza que todos los equipos puedan celebrar su campamento de entrenamiento y prepararse para los juegos oficiales en las mismas condiciones.

- Lo anterior ha provocado que las autoridades locales impongan diferentes restricciones a los movimientos de sus ciudadanos, sin garantías de que todos los equipos puedan viajar hacia y desde el lugar designado.

- Un horario de campamento de entrenamiento reducido en comparación con el mínimo de tres semanas aprobado previamente causaría un mayor riesgo de lesiones para los jugadores.

- Por razones de integridad deportiva, se descartaron todas las modificaciones del sistema de competición, incluido un número reducido de equipos.

- A pesar de elaborar un protocolo médico exhaustivo para las competiciones, los protocolos médicos que las autoridades de salud pública están implementando actualmente requieren un período de autoaislamiento para cualquier jugador, entrenador o árbitro que dé positivo por COVID-19. Por lo tanto, durante los últimos dos meses y medio no se ha obtenido la garantía necesaria de que las competiciones puedan completarse regularmente en julio.

- Nuestra decisión de no modificar los plazos autoimpuestos (finales de mayo para tomar una decisión final y finales de julio para finalizar las competiciones) para evitar cambiar e impactar el calendario 2020-21, incluidos los juegos de la Liga Nacional y los juegos de equipos nacionales en verano 2021.

De acuerdo con nuestros valores continuos de integridad y equidad deportiva, la Junta Ejecutiva decidió no reconocer a ningún equipo como el campeón de la EuroLeague 2019-20, ni de la EuroCup.

Declaración del presidente y CEO de Euroleague Basketball, Jordi Bertomeu:

"Sin lugar a dudas, esta es la decisión más difícil que hemos tenido que tomar en nuestros 20 años de historia. Debido a razones fuera de nuestro control, nos hemos visto obligados a interrumpir la temporada más exitosa y emocionante en la historia del baloncesto europeo. Esto viene después de dos meses y medio en los que todos los interesados de la liga mantuvieron su determinación y agotaron todas las vías posibles para tratar de ofrecer una temporada completa y única a nuestros fanáticos, cuya pasión es la fuerza impulsora de todos nuestros esfuerzos. Ese es nuestro compromiso y nuestra pasión en cada temporada y, por lo tanto, quedarnos cortos debido a fuerzas más allá del control de nadie es lo que más nos entristece. Sin embargo, los datos récord que muestran lo mucho que nuestros fanáticos disfrutaron los juegos hasta la fecha nos dan más energía que nunca para comenzar a planear un evento uniforme y mejor temporada 2020-21.