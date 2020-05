¿Se vislumbra el fin de la temporada para la Euroliga?

Una reunión vía teleconferencia que no terminó como esperaba todo el consejo de la Euroliga. Se reunieron con jugadores y capitanes de los diferentes elencos del torneo para decidir el próximo paso y concretar jugar la fase final en una sede única. Si bien no hubo debate ni discusión sobre el tema, se pusieron en la mesa informaciones actuales del COVID-19 y cómo se desarrollaría el torneo para cerrar la temporada 19-20 con sus protocolos de seguridad.

Como han expresado muchos jugadores en redes o notas individuales, no están seguros de volver a la competencia. Sienten que no están las condiciones dadas y sería un riesgo para cada uno de ellos. La mayoría de los jugadores manifestaron dicha idea y quedó todo casi en las nubes pensando, desde la comitiva de Euroliga, que darían el visto bueno para el desarrollo cuando fue prácticamente todo lo contrario.

Según medios como Sportando, equipos como Anadolu Efes (líder de la competencia) o Maccabi quieren continuar la competencia pero otros conjuntos como Khimki y CSKA (Rusia es el país en Europa con más casos confirmados) prefieren terminar la temporada. En resumen, todo se decidirá el lunes 25 cuando los equipos con Licencia A en Euroliga (Real Madrid, Barcelona, Saski Baskonia, Panathinaikos, Olympiakos, Fenerbahçe, Anadolu Efes, CSKA Moscú, Maccabi Tel Aviv, Zalgiris Kaunas y Olimpia Milano) vayan a votación para dar su visto bueno o bajarle la persiana por completo al torneo. Todo hace predecir que la Euroliga no se disputará, aunque aún resta la definición.