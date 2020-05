Pepe Sánchez podría volver a jugar en el torneo bahiense

El base dejó la puerta abierta en unas declaraciones en La Nueva a propósito del décimo aniversario de la creación de su emprendimiento Bahía Basket.

La excusa era el décimo aniversario de Bahía Basket, cuando Fernando Rodríguez, colega de La Nueva de Bahía Blanca, le comentó a Pepe Sánchez que nunca había anunciado su retiro. Pepe respondió: "Bueno... La verdad que últimamente entrené mucho".

Obviamente eso enseguida provocó la repregunta y Sánchez dejó la puerta abierta: "Tengo muchas ganas de ver cómo es jugar después de ocho años... Es muy probable, je, je, je...". Y ya no hubo más aclaraciones. Pero dejó la intriga abierta.

Pepe se retiró joven, al menos de la Liga Nacional. Fue tras la temporada 2012/13, con 35 años, y si bien participa de los entrenamientos del equipo, no volvió a jugar nunca más oficialmente. Ese último año quizá no fue tan bueno (7.4 puntos, 2.8 asistencias), pero el anterior sí: 10.7 puntos, 5.4 asistencias y 5.4 rebotes. El tema es que lo laboral, armar el proyecto, al mismo tiempo que jugar, lo mataba. Así lo confesó hace algunas semanas en el podcast con Básquet Plus.

El tema es que ahora, si bien sigue trabajando a full con Bahía Basket, también se ha entrenado mucho y aprovechó la cuarentena para hacerlo más profundamente, y se sintió muy bien. Con lo cual no sería para nada descabellado verlo con los cortos cuando todo esto pase.

Eso sí, no sería en la Liga Nacional, sino en el torneo bahiense, donde han jugado, ya retirados, por ejemplo, Juan Espil en Liniers y Hernán Jasen en Alem. Probar si está en condiciones y tirar algo de magia a los 43 no está nada mal.