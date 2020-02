Central Entrerriano visita a Ciclista

Ciclista Juninense buscará extender la racha de victorias esta noche, cuando reciba la visita de Central Entrerriano de Gualeguaychú.

Los mesopotámicos vienen en la mitad de la tabla, con una campaña irregular, y chocan contra un Ciclista entonado por el triunfo hace cuarenta y ocho horas ante Racing de Chivilcoy.

Dirigen desde las 21.30 Leandro Lezcano (de Santa Fe), Sebastián Moncloba (Pilar) y Florencia Benzer (Capital).

Hoy

21 Sportivo América vs Barrio Parque

21.30 Oberá Tc vs Independiente (Sde)

21.30 Deportivo Viedma vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Ciclista vs Central Entrerriano

Martes 25

21.30 Deportivo Norte vs Balsuar Tiro Federal

21.30 Atenas vs Gimnasia (La Plata)

Miércoles 26

21.30 Del Progreso vs Racing (Ch)

21.30 Estudiantes (Ola) vs Villa Mitre

22 Rivadavia (Mza) vs Unión (Sf)

Jueves 27

21.30 Deportivo Norte vs Central (Ceres)

21.30 Parque Sur vs Deportivo Viedma

Viernes 28

21.30 Barrio Parque vs Echagüe

21.30 Villa San Martín vs Oberá Tc

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Villa Mitre

22 Salta Básket vs Sportivo América

22 Centro Español vs Racing (Ch)

Sábado 29

21 Balsuar Tiro Federal vs Echagüe

21.30 Petrolero vs Racing (Ch)

21.30 Del Progreso vs Ciclista

21.30 Rocamora vs Deportivo Viedma

Domingo 1

20 Quilmes vs Villa Mitre

21 Independiente (Sde) vs Sportivo América

21 Central (Ceres) vs Oberá Tc

21.30 Central Entrerriano vs Parque Sur.