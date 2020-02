Gran reacción y victoria de la Selección Argentina

El seleccionado argentino de básquetbol remontó una desventaja de 22 puntos, al promediar el tercer cuarto, y terminó ganándole como visitante a su par de Venezuela, por 73-72, en Caracas, en el segundo encuentro de clasificación, con miras a la AmeriCup (Copa América) 2021 de la disciplina.

El conjunto albiceleste se cobró desquite así de la derrota que había sufrido el jueves pasado en San Luis, cuando cayó ante el mismo rival “vinotinto”, por 74 a 68.

En esta ocasión, en el estadio Poliedro de la capital venezolana, el equipo del DT Sergio Hernández exhibió carácter en el último capítulo y se impuso ajustadamente ante un adversario que exhibió mayoría de titulares.

Sin sus principales valores, que no fueron citados por el entrenador bahiense, Argentina prevaleció en el tanteador, según esta progresión: 17-19, 27-36, 51-62 y 73-72.

El base de Obras Basket, Pedro Barral, debutante en esta ventana clasificatoria, encestó 11 puntos (un triple clave, a falta de 1m. 12s. ), repartió 6 asistencias, tomó un rebote y propició un recupero en los 19 minutos que estuvo en cancha.

También hubo aceptables prestaciones del escolta Luciano González y del interno Agustín Caffaro (ambos de San Lorenzo), autores de 10 tantos cada uno.

En el quinteto venezolano, que dirige el DT bonaerense Fernando Duró, el máximo anotador resultó el base Gregory Vargas (Maccabi Haifa, Israel), con una planilla de 16 puntos, 12 rebotes y 5 asistencias.

Argentina se quedó con un partido en el que fue superado durante buena parte del desarrollo. El equipo de Hernández mostró escasa puntería en los lanzamientos (de hecho terminó con un modesto 33 por ciento en ese rubro), no tuvo circulación fluida de la bola y culminó el primer tiempo con apenas 27 puntos en sus alforjas.

Una cifra casi inédita para una competencia de esta envergadura, más allá de que sus protagonistas no sean los exponentes de la primera línea del representativo nacional.

La situación asomó más compleja aún en el tercer cuarto, cuando Venezuela aprovechó una racha 11-1, se sintió cómodo con la agilidad de Michael Carrera (la figura en San Luis el jueves pasado) y empezó a distanciarse en el tanteador: 62-40, cuando restaban 2m. 12s., para el cierre de ese capítulo.

Pero el equipo argentino comenzó a responder ante la adversidad, provocó inesperados rivales en su adversario y antes de la finalización del período, ya había reducido las diferencias a un margen remontable: 62-51.

Los últimos diez minutos mostraron a una Argentina que le plantó cara a la adversidad, que defendió con una intensidad que no había exhibido en el resto del desarrollo y que sacó réditos de cada uno de los errores que cometió el combinado local.

Así, un triple de Barral, a poco más de un minuto para la chicharra final, puso arriba al equipo de Hernández por 73-70, en una escena impensada para lo que se había visto en El Poliedro. El descuento de Gregory Vargas ajustó el resultado, pero la victoria albiceleste quedó sellada.

En la próxima ventana, a disputarse en noviembre venidero, Argentina será local ante Chile y Colombia, los otros dos componentes del grupo A, mientras que en la tercera y última serie de partidos, el equipo albiceleste visitará tanto a chilenos como a colombianos.

En partido por la zona “D”, en Washington, el representativo de los Estados Unidos no tuvo inconvenientes para vapulear a Puerto Rico, por 95-73, con 18 tantos y 8 asistencias de Kyle Fogg.

En números

La síntesis del partido fue ésta:

Venezuela (72): Gregory Vargas 16, José Vargas 3, Dwight Lewis 6, Windi Graterol 0, Néstor Colmenares 13 (F.I.); Jhornan Zamora 11, Michael Carrera 11, David Cubillán 7, Miguel Ruiz 2, Anthony Pérez 0, Yohanner Sifontes 3. D.T.: Fernando Duró.

Argentina (73): Pedro Barral 11, Luciano González 10, Martín Cuello 4, Fabián Ramírez Barrios 7, Tayavek Gallizzi 5 (F.I.); Juan Pablo Vaulet 8, José Vildoza 9, Selem Safar 2, Máximo Fjellerup 4, Roberto Acuña 3, Agustín Caffaro 10, Facundo Piñero 0. D.T.: Sergio Hernández.

Progresión: Venezuela 19-17, 36-27, 62-51 y 72-73.

Arbitros: Benito (Brasil)-Bartel Maina (Uruguay)-Flores Avalos (Paraguay). Estadio: Poliedro (Caracas).