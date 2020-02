Cangelosi: "Tuvimos la personalidad necesaria como para sacar el partido adelante y ganar”

El capitán de Argentino, Juan Cangelosi, dialogó con Pick&Roll tras la gran victoria de su equipo en Sunchales. Se refirió al partido, el crucial último cuarto, además de la localía en Junín y los objetivos de cara al cierre de temporada regular.

No tuvo una de sus mejores noches en ataque, concretando solo 7pts. Sin embargo, fue muy importante en su propio tablero y en defensa. Bajó 6 rebotes y desempeñó una buena marca sobre el ala-pívot liberteño (Lockett), e incluso aguantó los pasajes en los que debió defender aleros, cuando Saborido propuso formaciones bajas.

Sobre el juego en Sunchales, destacó que venían dispuestos a pelear un partido parejo, y también fue autocrítico acerca del rendimiento del turco en determinados momentos. “Era un partido clave. No veníamos de hacer bien las cosas, pero este juego sobre todo de visitante lo teníamos que pelear como sea y ganarlo. Creo que hemos hecho un gran partido en general. El último cuarto fue muy flojo, con muchas pérdidas nuestras, dejando que Libertad se acercara y nos empatara. Por suerte tuvimos la personalidad necesaria como para sacarlo adelante y ganar”, admitió el juninense.

El plantel dirigido por Matías Huarte dominó el cotejo a partir del segundo período, llegando a sacar una máxima de 13 en el tercero. Sin embargo, en los últimos cinco minutos de ese parcial, la visita no concretó puntos y solo gozó de 4 pts de brecha en el último descanso. Cangelosi contó lo que les trasmitió su DT en ese difícil momento: “Nos dijo que estemos tranquilos y que, a pesar de que Libertad se acercaba cada vez más, solo habían hecho seis puntos. La idea era seguir defendiendo de la misma manera para que ellos no puedan convertir y nosotros consigamos una buena diferencia”.

Hablando de Huarte, el capitán sostuvo: “Lógicamente analizamos todos los rivales, sobre todo estudiamos las debilidades defensivas del rival para ver por dónde podemos hacerle daño, teniendo en cuenta nuestras virtudes ofensivas”.

El ala-pívot tuvo un breve paso por la institución aurinegra durante la temporada, en el que llegó a disputar la Copa Sudamericana, promediando 8,4pts y 2.8 rebotes en 20 minutos por partido. Su repentina partida no cayó bien en los hinchas del cañonero, quienes por segunda vez se lo recordaron. Al respecto, el ex Drac Inca puso paños fríos: “No pasa nada, son cuestiones entendibles en los hinchas de cualquier club. Ellos siempre quieren lo mejor para su institución y eso se respeta”.

En cuanto a los planes a futuro, el experimentado jugador expresó que la idea es la misma que al comienzo de temporada, conseguir el 50% de los puntos: “Creo que lo fundamental, como venimos haciendo, es mantener la localía. Y como nos ha pasado, cuando perdemos de local, hay que tratar de recuperarlo afuera. Ahora tenemos casi la misma cantidad de partidos ganados que jugados de local. La idea es intentar lograr eso para llegar al final de temporada medianamente tranquilos”.

En consecuencia, fue consultado sobre la fortaleza que habitúa tener el turco en su casa (6/3 la racha esta temporada) y dijo que el Fortín de las Morochas “es una cancha muy particular. Es pequeña y ayuda sobre todo que casi siempre esté llena. Creo que no solo puede generar algún tipo de presión en el rival, sino que le da un plus a Argentino porque apoyan constantemente”.

Hoy

11 Ferro vs Olímpico

21.30 San Martin vs Atenas (Cba)

Mañana

21 Weber Bahia vs Boca

21 Quimsa vs Platense

Martes 11

21.30 Argentino vs Ferro

21.30 Atenas (Cba) vs Gimnasia (Cr)

21.30 Libertad vs La Unión Fsa

22 Olímpico vs Platense

Miércoles 12

20 Obras vs Weber Bahía

21 Hispano vs Peñarol

21.30 Estudiantes (C) vs Quimsa

21.30 Regatas vs San Martín

Jueves 13

21 Instituto vs Gimnasia (Cr)

21.30 Atenas (Cba) vs La Unión Fsa

Fixture Turco

Febrero

11/02 Argentino vs Ferro

26/02 Argentino vs Platense

Marzo

01/03 Hispano vs Argentino

03/03 Boca Jrs. vs Argentino

11/03 Argentino vs Estudiantes

20/03 Argentino vs Gimnasia

26/03 Argentino vs Peñarol

30/03 Argentino vs Instituto

Abril

02/04 Gimnasia vs Argentino

04/04 Platense vs Argentino

10/04 Bahía Basket vs Argentino

13/04 La Unión vs Argentino

15/04 Regatas vs Argentino

17/04 San Martín vs Argentino

21/04 Argentino vs Obras

24/04 Argentino vs Libertad

29/04 Argentino vs La Unión.