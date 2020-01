Las victorias de Lakers y Bucks en la última jornada

En una jornada sin LeBron ni Davis, los Lakers siguieron de racha, Giannis lideró a otra cómoda victoria y Luka Doncic volvió a ser el de siempre ante los 76ers.

Que no están sus dos máximas figuras no significa que no puedan seguir ganando. Eso es lo que demostraron los jugadores de los Lakers en el juego que ganaron fuera de casa por 125 a 110 ante Oklahoma. Los de Frank Vogel tuvieron una gran noche en todos los aspectos del juego y se llevaron un importante triunfo, que nunca peligró, para seguir en la soledad del primer puesto del Oeste.

Kyle Kuzman dio sobradas muestras de lo que puede hacer al mando de una franquicia y se despachó con 36 puntos y 7 rebotes. A su lado tuvo el gran aporte del veterano Rajon Rondo, quien sumó 21 tantos, 12 rebotes y 8 asistencias. En el local los más destacados fueron Shai Gilgeous-Alexander, con 24 tantos y 8 rebotes, y el italiano Danilo Gallinari, con igual cantidad de puntos.

El líder de la tabla general de la NBA también jugó anoche y, para no ser menos que los Lakers, también ganó. Fue por 122 a 101 ante los Trail Blazers en Portland. El inicio del juego marcó una paridad insostenible en el tiempo, ya que rápidamente los Bucks empezaron a encontrar el ritmo y la verticalidad que los caracterizan y fueron ampliando cada vez más la diferencia hasta llegar a 25 promediando el último cuarto.

Giannis volvió a ser Giannis y aportó 32 puntos y 17 rebotes pero no estuvo solo, de hecho lo acompañaron y de gran manera Khris Middleton (30 unidades y 4 rebotes) y Eric Bledosoe (29 tantos y 3 asistencias). Portland volvió a depender mucho de Damian Lillard, que sumó a la planilla 26 puntos y 5 rebotes.

Dallas Maverick se encargó de agudizar un poco más la crisis que hay en Philadelphia sobre el mal juego que están teniendo y lo venció por 109 a 91. El partido había empezado mejor para los 76ers, que cerraron el primer tiempo ganando por nieve, una cifra que se esfumó al inicio del tercer cuarto y que luego se fue para el otro lado, los Mavs, que llegaron a ir ganando por 21 pero cerraron la distancia en 18.

Doncic sigue sumando números a sus estadísticas y volvió a quedar cerca del triple doble: 19 puntos, 12 asistencias y 8 rebotes. Dwight Powell también tuvo un buen juego con 19 tantos y 12 rebotes. En la visita lo mejor pasó por las manos de Tobias Harris, que sumó 20 unidades y 10 rebotes.

Otros resultados:

Minnesota Timberwolves 109-139 Houston Rockets (Harden: 32 puntos para superar los 20000 en su carrera)

New Orleans Pelicans 105-140 Boston Celtics (Tatum: 41 puntos, máxima de su carrera)

Chicago Bulls 108-99 Detroit Pistons (LaVine: 25 puntos y 6 asistencias)

Cleveland Cavaliers 111-103 Denver Nuggets (Kevin Love: 19 puntos y 15 rebotes).

Harden y un raro record

James Harden llegó a los 20.000 puntos en su carrera en la NBA ayer en el partido frente a Minnesota Timberwolves, pero también batió un extraño récord: fue el que más pelotas perdió en una mitad, ya que malogró 11 en los primeros 24 minutos del enfrentamiento. De igual manera, su equipo aplastó a su rival y se mantiene en los primeros puestos de la Conferencia Oeste, más precisamente en la quinta posición.

El barbudo está teniendo una excelente temporada y está promediando 37.7 puntos, 6.2 rebotes y 7.5 asistencias en 37.1 minutos de media en cancha. Además, Houston Rockets está mostrándose cada vez más sólido, especialmente en cuanto a la conexión con Russell Westbrook quien llegó al conjunto texano esta campaña y en los últimos diez partidos anotó 20 puntos o más en cada uno de ellos.