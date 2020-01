Argentino va en busca de mejorar la defensa para el jueves ante San Martín

Una de las problemáticas que planteó Matías Huarte ante la prensa en medio del receso fue el tema defensivo de su equipo. Como publicó Democracia el 5 de enero de este año, el entrenador juninense remarcó: "Vamos a hacer mucho hincapié en lo defensivo". Ante Comunicaciones, el Turco falló y recibió 93 puntos, una media alta para un equipo que tiene como objetivo permanecer en la categoría.

Uno de los que más goles recibe

Contabilizando el último partido, Argentino es el tercer equipo que más goles recibe en la Liga. Le meten casi 85 por encuentro. Los dos peores son Weber Bahía (91,4) y Libertad (88,9). Sebastián Uranga, interno suplente fue claro: "Fue un partido difícil, creo que podríamos haberles ganado, le hemos ganado en esta liga a grandes rivales, pero Comunicaciones jugó un partidazo, y nosotros pagamos muy caro los errores que tuvimos"

Muy bien en la ofensiva

Argentino está haciendo una muy buena campaña, cumpliendo con creces los objetivos planteados, y mucho se debe a que en ofensiva el juego fluye y los sistemas están aceitados. La media cancha compuesta por Federico Mariani, Jonatan Slider y Juan Cangelosi está dando mucho rédito. Son 3 jugadores que están mostrando un excelente nivel y por eso el Turco se torna peligroso para los rivales.

Ganó Boca

Pasó Boca por Carlos Paz y se quedó con una importante victoria ante Atenas para salir de dos derrotas consecutivas. El equipo dirigido por Guillermo Narvarte venció al Griego por 74-83 en un juego que tuvo dos tiempos muy diferentes.

A Atenas en el primer cuarto le costó muchísimo todo, ya que en ofensiva se encontró con una fuerte resistencia de Boca y no logró generar rotación de balón para llegar a incomodar a la defensa del equipo visitante. A esto se sumó que el equipo dirigido por Osvaldo Arduh mostró muy bajos porcentajes de efectividad en esos primeros diez minutos (4/13-30 por ciento en lanzamientos de campo).

Boca, por su parte, movió la pelota con mayor criterio, muchas veces llegando al pase extra, para que sus ofensivas fueran mucho más ordenadas. Con Martín Leiva y Federico Aguerre como máximos exponentes en ese primer cuarto (ambos con 6 puntos), el Xeneize tomó la primera ventaja interesante del juego (5-17) tras el 5-5 en el tramo inicial del partido, con un parcial de 0-12, lo cual se terminó reflejando en el marcador final de esos primeros diez minutos (12-22).

En el segundo período, tan sólo Boca se encargó de ampliar la ventaja que tomó en el primero, con los mismos argumentos que utilizó en ese segmento inicial del partido, aprovechando el mal momento de Atenas en el juego. Incluso, los dirigidos por Guillermo Narvarte se cerraron atrás en algunos pasajes con una defensa zonal, invitando al equipo de Córdoba al lanzamiento de tres puntos, un punto muy bajo para el local (2/15 en la primera mitad).

En la visita, comenzó a aparecer definitivamente Adrián Boccia (15 puntos totales en el primer tiempo) y de esa manera, las diferencias comenzaron a hacerse más notorias, con un Atenas que siguió sin encontrarle el rumbo al partido. Sin ideas en ataque y con muy poca resistencia en su cesto, el equipo cordobés padeció el 13-24 de ese cuarto y se fue al descanso largo con serias dudas y cayendo en el marcador global 25-46.

Pero en el tercer período todo cambió y cambió porque Atenas hizo todo al revés de lo que hizo en la primera parte del juego. Todo partió de la defensa y de esta manera, fue desarrollando un juego más equilibrado entre ambos sectores de la cancha, marcó un parcial de 16-0 y definitivamente se puso otra vez en juego, después de haber estado abajo en los números por 24 puntos (25-49 en el inicio de ese tercer cuarto).

Sin embargo, el equipo cordobés no pudo mantener ese poder de recuperación para seguir limando la diferencia y con el partido 45-53 con poco más de cinco minutos por jugar, Boca volvió a tomar una leve ventaja con Boccia nuevamente como líder de esa levantada. De todas formas, a esa altura del encuentro ya Atenas dejó otra imagen y la perspectiva para el último cuarto era totalmente diferente después de un marcado 33-17.

Y así fue que en los diez minutos finales Atenas siguió envalentonado con el gran parcial del cuarto anterior, jugando una defensa fuerte y llevando a Boca a tener que ingeniárselas para llegar al cesto cordobés. El Griego se sintió confiado, dominó por momentos la lucha rebotera con un gran trabajo de Horace Spencer en ese rubro (17 totales) y llegó a bajar la ventaja a un solo punto en el arranque de ese período (62-63).

De todas formas, otra vez Boca pudo sobreponerse a esas situaciones y hacerle cuesta arriba nuevamente la tarea a los cordobeses, que tuvo a Robinson como máximo exponente de su ataque. El equipo local siguió en juego, pero los de Narvarte en el tramo final volvieron a escaparse, ya ante un Atenas sin posibilidades de dar el golpe final y con un Boccia inspirado para guiar a su equipo a un triunfo 74-83 en Carlos paz, que lo saca de dos caídas seguidas (ante San Lorenzo e Instituto).

Banda negativa

Regatas tuvo una buena actuación como equipo y consiguió un valioso triunfo en La Banda superando a Olímpico por 87 a 83. En el ganador se destacaron Ramírez Barrios (20), Smith (14) y Henriquez (13 puntos y 10 rebotes). En el local, Ortiz sumó 18.

Tras un comienzo de dudas, Olímpico pareció acomodarse en el partido para pasar por la mínima aprovechando las ventajas que conseguía Tintorelli sobre Ramírez Barrios, la eficacia de Flis y De los Santos de 3 puntos.

Gutiérrez movió la banca para oxigenar al equipo en la agobiante jornada y encontró puntos en las manos de Gallegos y Ortiz para el 22 a 19.

En el segundo tiempo se mantuvo la paridad, Olímpico tuvo en Gaskins, De los Santos y Flis las vías de gol más adecuadas para despegar a falta de 2m. 37 a 26 (máxima diferencia), pero la brecha no se pudo sostener por los tiros largos de Henríquez y Quinteros para cerrarlo 42 a 34 para el local.

En el amanecer de la segunda mitad, a Tintorelli le cobraron su cuarto foul condicionando al equipo. En un momento de desconcierto para el elenco bandeño Smith y Ramírez Barrios clavaron dos bombas para recortar a 5 la distancia a falta de 4 minutos.

Olímpico no encontró opciones en ataque y fue perdiendo consistencia con el transcurrir de los minutos para terminar abajo por la mínima 56 a 55.

En el último cuarto regresó Tintorelli con desventaja de 5 puntos. Lo de Flis continuó siendo muy bueno en ambos canastos en un pleito que prácticamente se convirtió en gol a gol.

Smith por un lado y Ortiz por otro castigaron sin oposición a falta de 4m. y con la mínima para los de Victoriano para la paridad en 69 tantos. En los instantes finales apareció Vildoza, que sumado a los errores en el circuito de pases de Olímpico estiraron la diferencia a 7 tantos con 1.40” por delante.

Un triple de Gaskins, más una buena defensa sobre Gallizzi le dieron la chance a Aliende de poner a 1 las cosas (78 a 79 con 1m.). Ramírez Barrios con anotación y bonus (82 a 78 para el remero). Ortiz no pudo descontar de 3 puntos con 27” en el reloj.

Gaskins, una vez más puso al Negro abajo por la mínima con 22 segundos. Quinteros desde la línea estiró a 3 la diferencia con 20” finales. El bandeño no pudo acercarse y Ramírez Barrios lo sentenció desde la línea luego de una falta intencional. Fue 87 a 83 para la visita.

Otra para Comu

Un doble fugaz de Gadson en el inicio nos dio el primer pantallazo de cómo sería el trámite del encuentro. Comunicaciones logró dominar a obras e hizo mucho daño en la zona pintada. Allí aporto la mayoría de puntos y de a poco se fue escapando en el marcador.

En obras, si bien en ataque no estuvo mal (24 pts), el equipo tuvo graves problemas defensivos. El elenco de Gregorio Martínez, perdió en varias ocasiones las marcas y además también perdió en la lucha de rebotes (8 rebotes en contra). Ante todo esto, Gadson aprovechó y sumó 9 puntos seguido de Gerlero con 7. En obras, lo más destacado fue para Barber y Montero, ambos con 8 puntos. En un cuarto donde el que dominó fue la visita, el parcial fue de 24-30.

El último cuarto estuvo de más, Comunicaciones llegó a los 100 puntos faltando 7 minutos de juego y se floreó. Sirvió para que se vea el buen nivel de Guerra. El chico aportó 12 puntos con un porcentaje de 100% en TC y 4/4 en triples. Las figuras del juego fueron sin duda Selem Safar y Gadson con 23 y 22 puntos respectivamente, pero también, hay que destacar la labor de Fierro y Crawford.

Ambos fueron importantes en defensa y capturaron 15 y 13 puntos respectivamente. Por el lado de obras lo mejor se vio en Montero con 17 puntos y Barber con 10 rebotes. Fue final en el Templo del Rock y Comunicaciones se llevó la victoria por 76-114.