Gimnasia de Comodoro, líder absoluto

Luego de un mal comienzo de juego Gimnasia encontró su andar y doblegó sin problemas a Estudiantes, que pelea abajo, para continuar como líder. Fue un claro 70 - 54 tras ceder el primer cuarto. Encontró en su defensa fortalezas y Buendía (17 pts) volvió a ser factor clave. Buen debut para Bethelmy (10 pts, 9 reb).

Estudiantes se llevó el primer cuarto por 13 a 7. El conjunto visitante fue el más inteligente en el cuarto y aprovechó la eficacia de Adriano Alves Junior que le aportó 6 puntos y 4 rebotes a su equipo. Además, Enzo Cafferata sumó un triple para el elenco concordiense.

Por otro lado, Gimnasia comenzó de menor a mayor y sobre el final del período pudo acercarse en el tanteador pero la efectividad de su rival lo alejó de la igualdad. Vale remarcar que el máximo anotador de los de Comodoro Rivadavia fue Roberto Acuña con 4 puntos.

El segundo cuarto lo ganó el equipo dirigido por Martín Villagrán 19 a 15. Los de Chubut aprovecharon la efectividad en triples de Manuel Buendía que ingresó desde el banco y aportó 6 puntos y 1 asistencia.

Además, Jonatan Treise y Juan Manuel Rivero acompañaron en el goleo con 4 y 3 puntos respectivamente. El “Verde” también marcó desde tiros de tres por intermedio de Joaquín Rodríguez, Juan Laterza y Xavier Carreras. Cuando estaba finalizando el parcial, Gimnasia se puso dos puntos arriba y se fue al descanso largo con un global de 28 a 26 a su favor.

Después del entretiempo los de Comodoro Rivadavia se llevaron el período por 20 a 9. Gimnasia asfixió a Estudiantes y generó que el equipo visitante cometa errores defensivos. Acuña siguió aportando en el goleo, sumó 5 puntos al igual que Buendía.

También, Sebastián Vega aportó 4 para los chubutenses. El “Verde” entró dormido, no pudo implementar una buena defensa y tampoco estuvo preciso en el ataque. Rodríguez anotó 5 puntos mientras que los otros 4 fueron repartidos entre Cafferata y Torres.

El último cuarto lo ganó Gimnasia 24 a 17. El local sacó la máxima ventaja del juego que fue de 11 puntos. Buendía siguió sumando y se convirtió en el goleador del partido con 17 puntos. Además, Acuña culminó con 11 para los locales.

En Estudiantes, Gamboa y Carreras sumaron 8 puntos en el parcial y llegaron a 10 en su cuenta personal. El “Verde” no pudo en su primer juego en la ruta y cayó ante el puntero de La Liga.

Por último, vale citar que el equipo conducido por Eduardo Japez volverá a jugar hoy ante Hispano Americano mientras que la gira culminará el 15 de enero cuando enfrente al Club Atlético Boca Juniors en la “Bombonerita”.

Ganó La Unión

La Unión comenzó el 2020 a toda máquina como local. Superó con claridad a Libertad 103 - 72 con 64% de campo y 20 asistencias. Sacó ventajas en la primera parte con Young (20 pts, 6 reb) junto a Fernández (20 pts) y Elsener (19 pts, 4 reb, 3 asist). La visita sigue sin ganar afuera.

Luego de unos primeros dos minutos donde todo se repartió, aciertos y errores, La Unión armó su primer buen pasaje con protagonismo de Elsener -5 puntos- para tomar ventaja de 4 -9 a 5-. Le respondió con una corrida de 4-0 Libertad, vía Battle y Torres para quedar igualados en 9, pero de ahí en adelante el local consolidó su superioridad con defensa y mucho ataque rápido. Así anotó con Elsener y Francis para armar un 9-0 que lo subió 20 a 11 y luego con un doble cerca del aro de Giorgi sacaba 11 -25 a 14-.

En el tramo final del cuarto el local perdió claridad, solo desniveló con Young -5 puntos en el pasaje- mientras que Libertad encontró respuestas en ataque con Lockett y González para impedir que siga la escalada en las cifras de su rival. Incluso bajó los 11 de luz a 8 en el cierre: 27 a 19.

En los primeros 3 minutos del segundo cuarto, La Unión armó un 6-2 con 4 puntos de Fernández para subir la máxima a 12 -33 a 21- y dos minutos más adelante, con más de Fernández y Vasirani, se había ido a 15 -37 a 22-.

Saborido pidió minuto ante el 10 a 3 en 4 minutos, pero un segundo doble en el cuarto de Vasirani establecía 17 entre uno y otro -39 a 22-. Hubo reacción de la visita que metió un 5-0 en manos extranjeras –Battle y Yarbrough- para aplacar el dominio local aunque un triple de Elsener sostenía a los de Cano bien arriba -46 a 31- ya en los 3 minutos finales de la fracción.

Yarbrough volvió a lastimar con un triple pero el cierre fue a puro gol del local con Francis cerca del aro, un triple de Fernández -13 puntos en el cuarto- y una penetración de Cabrera para bajar el telón del primer tiempo más lejos que nunca: 21 a favor con un 55 a 34.

La artillería de Young fue la noticia del arranque del tercer cuarto. Con 7 anotaciones del extranjero siguió subiendo la brecha. Hubo más ataques rápidos con Elsener y Francis para armar una carrera de 14 a 4 en 4 minutos que dejaba a La Unión por encima de los 30: ganaba por 31, 69 a 38.

Minuto de la visita y más corridas de La Unión al regreso. Ahora con Young para tener 33 -71 a 38-. Triple de Young para 36, dos y uno de Giorgi para ponerse a 39 -79 a 40- a falta de 3,30 minutos para terminar el capítulo y doble de Giorgi para pasar los 40: 41, con un 83 a 42. Con algo de Yarbrough, Libertad paró el trámite totalmente favorable a La Unión, a lo que se sumó un triple de Lockett sobre la chicharra para quedar 85 a 51.

En los diez minutos finales no hubo mucho nuevo para ver. Ambos equipos con minutos para sus juveniles lo que contribuyó a tener un trámite con energías renovadas ante las ganas de los chicos de aprovechar la oportunidad. Hubo equilibro, por primera vez en la noche, con un 16 de cada lado a lo largo de 8 minutos, y con Libertad sumando tres más que La Unión en el último tramo para cerrar el período con un 21 a 18 y un global de 103 a 72.

Gran victoria de Bahía Basket

Bahía Basket se quedó con un juego cambiante y lleno de emociones. Superó de local a Peñarol 92 - 87 tras dominar en gran parte del primer tiempo. El marplatense lo dio vuelta en el tercer cuarto, sacó diez de luz y sufrió un parcial de 14-0 crucial para la victoria del bahiense. Martin con 18 pts y Levy con 16 pts los mejores. Debutaron Cantero y Johnson en el milrayita.

Bahía contó con un gran arranque de juego. Fue paciente en ataque, se conectó seguido y sus puntos llegaron cerca del canasto. Peñarol defendió mal el Pick and roll y Levy junto a Lynch (4 pts c/) dañaron seguido para el 12-4 inicial. La visita pasó poco la bola, desentendido en general y con pérdidas sin lanzar.

Bahía Basket sacó +10 de diferencia aunque poco a poco el partido se emparejó. Johnson (7) mostró su repertorio ofensivo, Vaulet (6) corrió bien la cancha y llegó un 6-0 de respuesta. Un buen ingreso de Fernández para colaborar en el poste y sumar desde la línea. El local perdió las riendas en defensa, permitió la remontada y Peñarol creció adelante para igualar finalmente en 26.

El partido siguió palo a palo. Tabarez arrancó eléctrico (8 pts, 2-2t3) para estirar inicialmente la diferencia. De Souza no ingresó bien y a Bahía le costó contener defensivamente. Peñarol se colocó arriba 34 - 31 pero de ahí en más no supo cómo corroborar su buen momento. Las pérdidas continuaron, Marini se pegó con Johnson y lo propio Elias o Lynch con Cantero.

Bahía subió su intensidad, Ruesga apareció como bombero con cinco puntos en fila y las variantes acompañaron. Elias se llenó de triples y De Souza emergió mejorado dañando cerca del aro. Peñarol endeble en ese aspecto, caído adelante y Johnson tomando malos lanzamientos. Un parcial de 10-0 para el bahiense y el control hasta el final. Levy muy importante reboteando y en la caída directa al canasto. De Souza con 3-3t2 consecutivos aprovechando liviandades de Peñarol y cerrar 51 - 40 arriba.

El tercer cuarto fue la cara opuesta de la primera parte. Peñarol fue más agresivo en defensa, no permitió puntos fáciles cerca del aro y atacó con furia. Johnson (7) fue letal en los primeros minutos sumado al vértigo de Tabarez para achicar peligrosamente a 56 - 50. Peñarol siguió con buen ritmo, Valinotti fue clave con su andar, ingresó bien Franco y Johnson mantuvo la mano caliente. Bahía no pudo contener al extranjero y de a poco se enredó adelante.

Bahía salió del pozo como pudo aunque Valinotti y nuevamente el temerario Tabarez colocaron a Peña 83 - 71 arriba. En el mejor pasaje de Peñarol comenzó la remontada de Bahía Basket. De Souza con soltura al canasto y Martin con una volcada en velocidad avisaron. El elenco de Picatto perdió balones, no supo administrar la diferencia, Martin (6) creció como baluarte y llegó un triplazo de Marini para quedar tres abajo. Tabarez y Johnson totalmente contenidos y lejos del canasto y Martin con otro descuento (85 - 84).

Peñarol sin ideas, agobiado por la defensa y Levy se llevó a la escuela a Franco para pasar al frente con 1m06s. Luego de eso sobre llovido mojado. Johnson bien defendido el tiro, perdió la bola y antideportiva de Franco, 1-2 de Marini y volcada de Martín para el 14-0. Tabarez metió ambos libres y luego Lynch solo 1-2 para quedar +3. Gorosterrazu sorprendió con un tiro de tres (¿No era pata Tabarez o Johnson?) que apenas tocó aro y Lynch lo resolvió luego con libres.

Hoy

21 Hispano vs Estudiantes (C)

Martes 14

21 Platense vs San Martín

Miércoles 15

21 Boca vs Estudiantes (C)

21 Weber Bahía vs Gimnasia (Cr)