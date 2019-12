Ciclista quiere hacerse fuerte en el Coliseo

Ciclista Juninense vuelve a jugar en el Coliseo del Boulevard, esta noche, desde las 21 cuando enfrente a Gimnasia de La Plata, por la fecha número 11 de la Liga Argentina. Será el último partido como local para el Verdirrojo en esta primera fase. El próximo miércoles, cerrará la primera fase ante Central Entrerriano en Gualeguaychú.



Gimnasia

Gimnasia arriba al duelo de esta noche después de una importante victoria sobre Rocamora por 79-73 y la derrota anteriormente nombrada ante el Verdirrojo. Ese triunfo le valió al Lobo para tomar oxígeno dentro del calendario, ya que cortó una seguidilla negativa de siete caídas consecutivas. Ahora buscará su tercer triunfo de la temporada.

Los más destacados del equipo son el histórico Nicolás Gianella (12.8 puntos, 3.4 rebotes y 2.0 asistencias), Pablo Alderete (17.0 puntos y 7.1 rebotes), Joaquín Ríos (16.3 puntos, 3.6 rebotes y 2.3 asistencias), Ezequiel Dentis (10.8 puntos y 7.8 rebotes), Nicolás Remolina (6.9 puntos, 2.7 rebotes y 1.6 asistencias) y Jermaine Sanders (6.1 puntos y 3.4 rebotes).

Ciclista

En Ciclista, los mayores referentes estadísticos son Amir Warnock (18.1 puntos y 9.0 rebotes), Julián Morales (16.1 puntos, 6.1 rebotes y 2.4 asistencias), Diego Álvarez (9.0 puntos, 3.4 rebotes y 4.2 asistencias), Maximiliano Tamburini (10.7 puntos y 3.0 asistencias) y Bautista Arrascaete (10.5 puntos, 5.6 rebotes y 2.1 asistencias).

Hoy

20.30 Unión (Sf) vs Echagüe

21 Ciclista vs Gimnasia (La Plata)

21 Balsuar Tiro Federal vs Barrio Parque

21 Independiente (Sde) vs San Isidro

Mañana

21.30 Del Progreso vs Villa Mitre

21.30 Villa San Martín vs Central (Ceres)

Martes 3

21.00 Quilmes vs Atenas

21.30 Centro Español vs Deportivo Viedma

Miércoles 4

21 Unión (Sf) vs Deportivo Norte

21.30 Rocamora vs Parque Sur

21.30 Central Entrerriano vs Ciclista

21.30 Estudiantes (Ola) vs Racing (Ch)

21.30 Oberá Tc vs Central (Ceres)