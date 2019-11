Ciclista visita a Estudiantes de Olavarría

Ciclista Juninense quiere seguir con la buena racha cuando visite esta noche desde las 20.30 a Estudiantes de Olavarría. El Verdirrojo de Salas disputó 3 encuentros y por el momento ganó 1 y cayó en 2 oportunidades. El Bataraz, que dirige el Lobo Fernández, está invicto. Dirigen Maximiliano Moral (Córdoba), José Luis Lugli (Chubut) y Florencia Benzer (Capital).

Último triunfo verdirrojo

De local en Junín, Ciclista logró su primera victoria en La Liga Argentina, luego de vencer a Rocamora por 87-81 y con Amir Warnock como máximo destacado (doble doble con 16 puntos y 13 rebotes). El primer cuarto fue parejo, en un arranque de partido donde abundaron los errores y las imprecisiones estuvieron a la orden del día. La visita arrancó mejor de la mano de Mauro Araujo, que abrió el aro desde afuera y luego fue todo abajo para David Jelks. Ciclista se tomó su tiempo para ordenar la defensa y luego equiparó el juego con Julián Morales y Diego Álvarez como principales armas ofensivas. Le alcanzó para ganar el cuarto 18-17. Con quince de diferencia Ciclista manejó los tiempos del cierre. Rocamora arrimó los números a fuerza de triples (Araujo, Gerbaudo, Delfino y Caire), pero Ciclista cerró el partido de acuerdo a los manuales. Le contestó con los triples de Alvarez (2) y Morales, y luego le pasó la bola a Arrascaete y Warnock, cerrando este último el goleo con una impresionante volcada.

El Bata viene invicto

El Bataraz derrotó 86-67 a Parque Sur en su último encuentro, haciendo caer a uno de los invictos en este arranque de temporada y estirando el buen inicio de los olavarrienses, que sumaron su segunda victoria en fila con Galardo como goleador (17 unidades). El duelo de invictos se lo llevó Estudiantes que superó 86 a 67 a Parque Sur. Pese a las buenas apariciones de Legaria y Smith, el elenco entrerriano no encontró la manera de volver a ponerse en juego. Mientras que Ignacio Galardo, quien cuenta con el respaldo de Fernández, se convirtió en dueño absoluto de la parte final del partido ganando en los dos frentes, aportando 9 de los últimos 14 puntos del Bataraz. Estudiantes consiguió su segunda victoria de la temporada utilizando a sus doce jugadores, donde once pudieron sumar.

Ya jugaron entre sí un amistoso

Tanto el Bataraz como el Verdirrojo disputaron un amistoso. En las instalaciones del Maxigimnasio del Parque Carlos Guerrero el Bataraz superó ampliamente a Ciclista Juninense (equipo que compartirá la División Centro Sur de la LAB con el conjunto de nuestra ciudad) por 104-74.Ya de entrada el Bataraz mostró sus credenciales con un arranque de 9 a 0, exhibiendo gran puntería desde el perímetro ante un rival que arrancó el partido muy permeable en defensa. En esos primeros 10 minutos el local clavó 6 triples, repartiendo el goleo principalmente entre Agustín Brocal y Matías Sesto. La visita tuvo en la muy buena puntería de Maximiliano Tamburini la chance de arrimarse en el marcador (20-14), pero el Bata fue muy superior en lo colectivo. A Ciclista se lo notó como un equipo en formación, con buenos aportes individuales del alero ex Estudiantes Julián Morales y el pivote estadounidense Amir Warnock, pero fue ampliamente superado en lo colectivo por el Albinegro.

Parte médico

Si bien llega con molestias, Matías Sesto será de la partida en Estudiantes. Por su parte, Maximiliano Tamburini no disputó el último encuentro verdirrojo ante Rocamora por una entorsis en el tobillo. Se espera su evolución para esta noche.

Hoy

20 Sportivo América vs. Villa San Martín

20.30 Estudiantes de Olavarría vs. Ciclista Juninense

21 Centro Español vs. Del Progreso

21 Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Central Entrerriano

21 Parque Sur vs. Racing de Chivilcoy

21 Barrio Parque vs. Balsuar Tiro Federal

21 San Isidro vs. Salta Basket