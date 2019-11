Argentino agasajó el jueves a los sponsors

En la noche del jueves, la Comisión Directiva del Club Atlético Argentino agasajó a todos los Sponsors que lo acompañarán en esta temporada.

La cita fue en el Hotel Colón de nuestra ciudad.

El Presidente Horacio Masino, agradeció la presencia de los empresarios presentes y con distintos videos ilustrativos, fue comentando las diversas actividades del Club que tienen que ver con los trabajos en las divisiones formativas (masculino y femenino) con los Profesores a cargo, médicos, kinesiólogos, nutricionistas, con las escuelas, en el Gimnasio nuevo ubicado en la casa propiedad del Club, y por supuesto en la Liga Nacional.

Aquí hizo incapié en trabajar fluidamente con los sponsors a fin de lograr beneficios para ambas partes.

Finalmente, se interactuó con los presentes, quienes propusieron ideas a futuro.

Fixture LNB

(noviembre-diciembre)

12-11 (L) vs Regatas Corrientes

14-11 (L) vs Hispano Americano

19-11 (V) vs Bahía Basket

21-11 (V) vs Peñarol MdP

25-11 (L) vs Olímpico La Banda

29-11 (V) vs Instituto Central Córdoba

01-12 (V) vs Atenas de Córdoba

06-12 (L) vs Quimsa Santiago del Estero

10-12 (V) vs Ferro Carril Oeste

12-12 (V) vs Obras Sanitarias de la Nación

14-12 (V) vs San Lorenzo de Almagro

19-12 (L) vs Atenas de Córdoba.