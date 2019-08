Cavul se recuperó ante Deportivo Baigorrita

No le fue fácil a Cavul de Lincoln ganar anoche en Baigorrita. El Depo le impuso una acérrima resistencia que recién los Vagos pudieron quebrar en el último cuarto y con una noche estupenda de Aimar Chemile.

Hoy habrá una triple jornada basquetbolística. Junín recibe a Argentino, 9 de Julio a Porteño de Chacabuco y Los Indios a San Martín. Detalle:

Hoy

Club 9 de Julio

21 Mayores 9 de Julio vs Porteño

Club Junín

19 U17 Junín vs Argentino

21 Mayores Junín vs Argentino

Club Los Indios

19 U17 Los Indios vs San Martín “A”

21 Mayores Los Indios vs San Martín

Martes 27

Club Porteño

19.30 U15 Porteño vs 9 de Julio

Miércoles 28

Provincial de clubes

Jueves 29

Club El Linqueño

19.30 U17 El Linqueño vs Sarmiento

21.30 Mayores El Linqueño vs Sarmiento

Viernes 30

Club Sarmiento

19.30 U15 Sarmiento vs El Linqueño

21.30 U19 Sarmiento vs El Linqueño

Sábado 31

Club Junín

17 U15 Junín vs Argentino

19 U19 Junín vs Argentino

Club Los Indios

15 U15 Los Indios vs San Martín

19 U17 Los Indios vs San Martín “B”

Provincial de Clubes

U 17

Miércoles 28

Club Ciclista

20 U17 Ciclista vs Saladillo

Club Colón Chivilcoy

20 U17 Colón vs 9 de Julio

Viernes 30

Saladillo

20 U17 Saladillo vs Ciclista

Club 9 de Julio

20 U17 9 de Julio vs Colón

Domingo 1/9

Hipotéticos desempates

Club Ciclista

20 U17 Ciclista vs Saladillo

Chivilcoy

20 U17 Colón vs 9 de Julio.