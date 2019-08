Arrancó este sábado el campeonato clausura

El sábado comenzó el campeonato clausura del minibásquetbol local. Este es el resumen:

Resultados

U13

Los Indios A 20 vs Los Indios B 0

San Martín 48 vs Argentino 51

Cavul 70 vs Porteño 45

Mini

Los Indios A 20 vs Los Indios B 0

San Martín 1 vs Argentino 3

Cavul 4 vs Porteño 0

9 de Julio A 4 vs Junín 0

9 de Julio B 4 vs Junín 0

Próximas fecha

Fecha 14 Rev.

Ciclista vs Argentino

Los Indios B vs San Martín

Cavul vs El Linqueño

Sarmiento vs Los Indios A

9 de Julio vs Porteño

Junín vs Deportivo Baigorrita

Fecha 15 Rev.

Argentino vs Deportivo Baigorrita

Porteño vs Junín

Los Indios A vs 9 de Julio

El Linqueño vs Sarmiento

San Martín vs Cavul

Ciclista vs Los Indios B



Fecha 16 Rev.

Los Indios B vs Argentino

Cavul vs Ciclista

Sarmiento vs San Martín

9 de Julio vs El Linqueño

Junín vs Los Indios A

Deportivo Baigorrita vs Porteño



Fecha 17 Rev.

Argentino vs Porteño

Los Indios A vs Deportivo Baigorrita

El Linqueño vs Junín

San Martín vs 9 de Julio

Ciclista vs Sarmiento

Los Indios B vs Cavul



Fecha 18 Rev.

Cavul vs Argentino

Sarmiento vs Los Indios B

9 de Julio vs Ciclista

Junín vs San Martín

Deportivo Baigorrita vs El Linqueño

Porteño vs Los Indios A





Fecha 19 Rev.

Argentino vs Los Indios A

El Linqueño vs Porteño

San Martín vs Deportivo Baigorrita

Ciclista vs Junín

Los Indios B vs 9 de Julio

Cavul vs Sarmiento



Fecha 20 Rev.

Sarmiento vs Argentino

9 de Julio vs Cavul

Junín vs Los Indios B

Deportivo Baigorrita vs Ciclista

Porteño vs San Martín

Los Indios A vs El Linqueño



Fecha 21 Rev.

Argentino vs El Linqueño

San Martín vs Los Indios A

Ciclista vs Porteño

Los Indios B vs Deportivo Baigorrita

Cavul vs Junín

Sarmiento vs 9 de Julio



Fecha 22 Rev.

9 de Julio vs Argentino

Junín vs Sarmiento

Deportivo Baigorrita vs Cavul

Porteño vs Los Indios B

Los Indios A vs Ciclista

El Linqueño vs San Martín.