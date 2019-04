Ciclista contra Atenas

Ciclista Juninense no la tiene fácil, pero debe ganar hoy para no quedar eliminado ante el poderoso equipo de Atenas Patagones, un plantel armado para clasificar entre los 4 y ascender, que increíblemente quedó en sexto lugar de la tabla posicional.

Los dos primeros partidos tuvieron la misma característica: el Verdirrojo luchó los primeros cuartos, luego Atenas sacó diferencia y en los últimos cuartos, Ciclista “la rema” de atrás, pero ya es tarde.

Dirigen desde las 21.30 tres árbitros de primera línea: el santafesino Juan José María Fernández, el pilarense Sebastián Moncloba y el capitalino David Schkair.



