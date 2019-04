Argentino enfrenta a San Lorenzo a las 21 hs.

El líder indiscutido del campeonato llega esta noche al Fortín de las Morochas, para enfrentar a Argentino.

San Lorenzo perdió solamente dos partidos en el campeonato, Weber Bahía y Ferro Carril Oeste (algunos medios de internet hasta especularon que compartirían Sponsors publicitarios) y llega a Junín para ratificar la condición del puntero.

Para que Argentino tenga aspiraciones de ganar debe lograr concentración de punta a punta del partido (no descuidar a los adversarios reiteradamente como a Chiarini y Baralle de Atenas antenoche). La misión es difícil, pero no imposible.

San Lorenzo juega tipo NBA, hace goles y muchos. Generalmente más que el rival de turno, situación que lo coloca en el sitial de la tabla posicional en que se encuentra.

Dirigen desde las 21 el capitalino Oscar Brítez, el cordobés Sergio Tarifeño y el mendocino Ariel Rosas.

Hoy

20.30 Weber Bahía vs Atenas (Cba)

21 Argentino vs San Lorenzo

21.30 Estudiantes (C) vs Olímpico

21.30 Peñarol vs Obras

Mañana

20 Boca vs Gimnasia (Cr)

21 Ferro vs San Martín

Viernes 26

21.30 Comunicaciones vs Olímpico



Sábado 27

20 Atenas (Cba) vs San Lorenzo

20 Obras vs San Martín

21 Hispano vs Argentino

21 Quimsa vs Regatas

Le resta en abril

24/4 (L) San Lorenzo

27/4 (V) Hispano Americano

29/4 (V) Ferro Carril Oeste