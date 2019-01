Hispano frenó a Libertad de Sunchales

Hispano Americano de Río Gallegos consiguió anoche su tercera victoria en La Liga Nacional de Básquetbol, al imponerse sobre Libertad de Sunchales por 97 a 69.

Mañana Argentino se presenta en Córdoba, ante Atenas, con arbitraje de Pablo Estévez (Capital), Fabio Alaniz (Santa Fe) y Sebastián Moncloba (Pilar).

Anoche

Hispano 97 vs Libertad 69



Hoy

21 Quilmes vs Gimnasia (Cr)

21.30 San Martín vs Boca

22 Quimsa vs Estudiantes (C)



Mañana

21 Ferro vs Libertad

21 Peñarol vs San Lorenzo

21.30 Atenas (Cba) vs Argentino

22 La Unión Fsa vs Olímpico

Viernes 25

20 Obras vs Hispano

21 Regatas vs Boca

Sábado 26

20 San Martín vs Olímpico

21 Instituto vs Argentino

21 Quilmes vs San Lorenzo

21.30 Comunicaciones vs Weber Bahía

Domingo 27

20 Peñarol vs Hispano

Lunes 28

21 Boca vs Ferro

21.30 Estudiantes (C) vs Weber Bahía

21.30 Regatas vs Olímpico

21.30 San Martín vs La Unión Fsa

Martes 29

21 San Lorenzo vs Obras

21 Quilmes vs Hispano

22 Quimsa vs Atenas (Cba)

Miércoles 30

21.30 Libertad vs Weber Bahía

21.30 Regatas vs La Unión Fsa

Jueves 31

21 Argentino vs Peñarol

21.30 Comunicaciones vs Boca

21.30 Gimnasia (Cr) vs Ferro

22 Olímpico vs Atenas (Cba)

Le resta en enero

24/01 Atenas vs Argentino

26/01 Instituto vs Argentino

31/01 Argentino vs Peñarol.

Viernes 1/2

20 Obras vs Quilmes

21 Instituto vs Quimsa

Sábado 2

21 Weber Bahía vs Peñarol

21.30 Estudiantes (C) vs Boca

Domingo 3

20 Argentino vs Comunicaciones

20 Ferro vs Quilmes

21.30 Atenas (Cba) vs Quimsa

22 La Unión Fsa vs Regatas

Lunes 4

22 Olímpico vs Instituto

Martes 5

21 Hispano vs Quilmes.