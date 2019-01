Warriors le propinó una verdadera paliza a Los Angeles Lakers

El bicampeón de la NBA no tuvo piedad de los Lakers al derrotarlos en su propia casa 130 a 111 con un baile tremendo en gran parte del partido. Por otra parte, los Bucks también siguen como líderes en el Este, Sixers ganó partido importante sobre Rockets y Thunder gana de visitante.

La NBA está llena de momentos que quedan para el recuerdo. Este lunes, en el comienzo de una nueva semana, se vivió uno de ellos. En el Staples Center, los Golden State Warriors dieron cátedra frente a los Angeles Lakers al ganarles 130 a 111. Pero no fue la octava victoria consecutiva de los Warriors lo más interesante. Lo más loable fue el partido de Klay Thompson.

El escolta terminó el partido empatando una marca de 10 triples anotados en forma seguida, algo inusual en la NBA. Estuvo cerca de romper la marca pero falló en su intento número 11. Además, en solo 27 minutos en cancha marcó 44 puntos con 17-20 en tiros de campo.

Por el lado de los Lakers, que apenas dieron señales de vida en el último cuarto, Ivica Zubac anotó 18 tantos, el alero Brandon Ingram 17 y el ala pívot Kyle Kuzma 16 unidades en un pleito que sigue con un plantel muy reducidos tras las ausencias de LeBron James, Rajon Rondo y Lonzo Ball.

En el Fiserv Forum de Wisconsin, Milwaukee Bucks logró asegurarse el primer puesto del Este al hilvanar su quinta victoria seguida frente a Dallas Mavericks 116 a 106. Luego de un bajón en el segundo cuarto y la pérdida del liderazgo, retomó el buen camino a partir del tercer cuarto y no dio más chances a los texanos.

Giannis Antetokounmpo fue el jugador más importante en la cancha al anotar 31 puntos, 15 rebotes y cinco asistencias. Sus otros cuatro compañeros del quinteto más un suplente lograron doble dígito también. Brook Lopez registró un doble-doble con 16 unidades y 10 rebotes y la doble base compuesta por Malcolm Brogdon (19) y Eric Bledsoe (21) acumuló 40 tantos.



Por el lado de los Mavs el rookie sensación de la temporada, Luka Doncic, finalizó el juego anotando su primer triple-doble en su carrera: 18 puntos, 11 recobres y 10 pases-gol. El otro rookie, Jalen Brunson acompañó con 16 tantos y el experimentado DeAndre Jordan añadió 15 unidades y 15 recobres.

Philadelphia sigue siendo fuerte en su estadio y ahora derrotó a Houston Rockets, protagonista del Oeste, con un claro 121 a 93 para conservar el cuarto lugar del Este. Sin fisuras y marcando a James Harden, el equipo de Brett Brown no dio lugar a sorpresas.

Joel Embiid encestó 32 puntos y tomó 14 rebotes para liderar el score en Philly, pero también contó con mucha ayuda de parte de Landry Shamet con 18 unidades y J.J. Redick con otros 16. En los Rockets su carta más fuerte fue el Barba Harden con 37 unidades -20 partidos al hilo marcando más de 30 puntos- y seis rebotes.

En el primer juego de la nueva semana NBA, Oklahoma City Thunder fue el primero en festejar con un claro 127 a 109 frente a New York Knicks en el Madison Square Garden. Paul George volvió a ser la figura destacada del Thunder con 31 unidades y 9-18 en tiros de campo. Russell Westbrook anotó 17 unidades, 10 rebotes y nueve pases-gol, quedando al borde del triple-doble. Los de David Fizdale contaron con Tim Hardaway Jr. como mejor hombre con 23 puntos.

Portland Trail Blazers también sacó un triunfo muy valioso como visitante frente al duro Utah Jazz al imponerse 109 a 104 en el Vivint Smart Home Arena. Un completo encuentro del bosnio Jusuf Nurkic, autor de 22 unidades, ocho rebotes, siete asistencias y seis tapas, fue lo más destacado. Los Jazz, octavos del Oeste, tuvieron a Donovan Mitchell como figura más destacada con 36 tantos, siete tableros y cinco asistencias.