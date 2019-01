Racing frenó la escalada de Ciclista Juninense

Ciclista no pudo anoche en Chivilcoy ante Racing. Luego de jugar un primer tiempo impecable, se cayó tremendamente a tal punto que fue goleado 73 a 56.

Impreciso comienzo con más de dos minutos sin convertir, hasta que Marvin Cairo Vives abrió la cuenta para el quinteto Juninense.

En el medio juego un triple de Maximiliano Tamburini y los aportes de Jackson sostuvieron arriba al Verdirrojo hasta que Joshua Morris -a falta de un minuto y medio para el final- mandó arriba por primera vez en el partido a Racing 11-9, pero no le duró mucho. Enseguida Corbin Jackson volcó una pelota espectacular y lo cerró Tobías Franchela con una penetración 13-a 11.



Ya en el segundo cuarto Ciclista mejoró la puntería en la ofensiva y lo pasó por arriba a Racing. Le entró por todos lados. Maximiliano Ríos y Leandro Cerminatto, determinantes en los cinco minutos iniciales, y lo cerró a toda orquesta con dos triplazos de Maximiliano Tamburini para un primer tiempo de 34-23.

Pero todo lo bueno que vino haciendo el Verdirrojo en el primer tiempo, lo desperdició en el reinicio del juego. Estuvo clavado en la cancha, no pudiendo convertir durante tres minutos.

Racing se le vino encima con Erbel De Pietro como principal arma ofensiva, y dos prolijas tareas de sus extranjeros Tyrone O`Garro Jr. y Joshua Morris.

El mismo Erbel De Pietro con un triplazo volvió a quebrar el marcador a favor de su equipo 39-38.

Ciclista no lo pudo acomodar más y el tercer cuarto terminó en baile porque no pudo convertir un simple en los cinco minutos finales (perdió 30 a 6) quedando el resultado 53-40 a diez minutos del final.

Nada que hacer para el Verdirrojo en el cierre. Fue todo del local.

Ciclista juega el domingo próximo en Concepción del Uruguay, ante Tomás de Rocamora.

Anoche

Unión (Sf) 91 vs Echagüe 88

Racing (Ch) 73 vs Ciclista 56

Rocamora 73 vs Deportivo Viedma 63

Hoy

21.30 San Isidro vs Ameghino

21.30 Villa San Martín vs Independiente (Sde)

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Atenas

21.30 Petrolero vs La Unión

Jueves 24

21.30 Parque Sur vs Deportivo Viedma

22 Hindú Club vs Independiente (Sde).