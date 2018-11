Ciclista no pudo en la ciudad de las diagonales

Gimnasia y Esgrima La Plata obtuvo anoche su primera victoria en el campeonato a expensas de Ciclista Juninense. Fue por 91-79 en la ciudad de las diagonales.

Ciclista no pudo hacer pie en el arranque. La imposibilidad de contener a Delvin Dickerson debajo de las tablas le causó serios problemas dado que Gimnasia y Esgrima logró sacar una diferencia que mantuvo hasta el cierre para ganar 22-15.

El cubano Marvin Cairo Vives fue quien mantuvo en juego al Verdirrojo, apareciendo en la segunda mitad del cuarto.

Gimnasia hizo su negocio en el segundo cuarto, cambiando doble por doble e igualando el 18.

Desde el banco, Lancieri, Fillol, Jápez y Sánchez le dieron once valiosos goles al local que le permitieron conservar los 7 de diferencia para irse al descanso largo: 40-33.

Maximiliano Tamburini, Tobías Franchela y un triple sobre la chicharra de Marvin Cairo Vives, mantuvieron en juego al quinteto juninense.

Los triples de Leonardo La Bella y Nicolás Remolina laceraron la defensa visitante en los primeros cinco minutos del complemento disparando a Gimnasia 60-42 en el marcador.

No lo pudo acomodar más Ciclista. Mucho de Matías Cuello en el cierre y otro descuido en la marca de Delvin Dickerson derivó en un triplazo que dejó las cosas 72-53 a diez minutos del final.

Nada que hacer para Ciclista, que a pesar de ganar el último cuarto 26 a 19, corrió siempre de atrás quedando muy lejos de ponerse a tiro en el marcador.

El próximo domingo Ciclista visita a Parque Sur de Concepción del Uruguay.

Anoche

Gimnasia (La Plata) 91 vs Ciclista 79

Rocamora 79 vs Racing (Ch) 72

Atenas 80 vs Del Progreso 74

Petrolero 83 vs Centro Español 91

Hindú Club 80 vs Oberá Tc 63

Hoy

21 Sp América vs Unión (Sf)

21.30 San Isidro vs Barrio Parque

22 Independiente (Sde) vs Salta Basket