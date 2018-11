Los Indios de Junín recibe a Atenas de La Plata

Uno de los punteros del Campeonato Provincial de Clubes de Básquetbol, Atenas de La Plata, visita esta noche a Los Indios.

Se miden desde las 21.30 en el estadio Tomás Corrado, con arbitraje de los zarateños Luis Ranzini y Ezequiel de la Peña. Una prueba exigente para el quinteto de nuestro medio que se viene reacomodando en esta fase regular y necesita seguir sumando en la tabla posicional.

La fecha

Los Indios de Junín vs Atenas de La Plata (Ranzini-De la Peña)

Independiente de Zárate vs Deportivo San Vicente (Cáceres-Ramírez)

Somisa vs Sportivo Pilar (Sánchez-Ale)

Octava fecha (23/11)

Sportivo Pilar-Los Indios de Junín

Deportivo San Vicente-Somisa

Atenas de La Plata-Independiente de Zárate



Novena fecha (30/11)

Los Indios de Junín-Independiente de Zárate

Somisa-Atenas de La Plata

Sportivo Pilar-Deportivo San Vicente



Décima fecha (7/12)

Deportivo San Vicente-Los Indios de Junín

Atenas de La Plata-Sportivo Pilar

Independiente de Zárate-Somisa.

Zona norte II

Ciudad de Saladillo vs Regatas de San Nicolás

Ciudad de Campana vs Juventud de Cañuelas

Platense de La Plata vs CADU Oro

Zona Sur

Sporting de Mar del Plata vs Carlos Pellegrini de Punta Alta

Blanco y Negro de Coronel Suarez vs Sarmiento de Coronel Suarez

Independiente de Tandil vs Teléfonos de Mar del Plata