Ganó Cavul, de la mano de Juan Carlos Eder

Juancito Eder lideró anoche un triunfazo de Cavul sobre Argentino por 76 a 73. El Turco dominó el primer tiempo y los Vagos se lo dieron vuelta en el complemento.

El resultado no varió las posiciones en la tabla. El partido cerró el calendario del campeonato clausura en la fase regular. Detalle:

Anoche

U17 Cavul 68 vs Argentino 91

Mayores Cavul 76 vs Argentino 73



Cruces, cuartos

1) 9 de Julio vs Sarmiento

2) El Linqueño vs San Martín

3) Los Indios vs Argentino

4) Junín vs Ciclista



Semis

Ganador 1 vs ganador 4

Ganador 2 vs ganador 3