El Linqueño, dueño del clásico de Lincoln

Anoche El Linqueño ganó el clásico de su ciudad ante Cavul por 71 a 64 y mantuvo el invicto trepando a la punta del campeonato clausura. El preliminar de U17 lo ganó Cavul por 76 a 64.

Esta noche Los Indios es local contra 9 de Julio. Detalle:

Hoy

Club Sarmiento

19.30 U15 Sarmiento Vs Porteño

21.30 U17 Sarmiento Vs Porteño

Club El Linqueño

20 U15 El Linqueño Vs Cavul

Club Los Indios

19.30 U17 Los Indios Vs 9 de Julio

21.30 Mayores Los Indios Vs 9 de Julio

Club Argentino

20 U17 Argentino Ve Ciclista (zonal)

Martes 18

Club Los Indios

19 U15 Los Indios Vs 9 de Julio

Viernes 21

Club Junín

21 Mayores Junín vs Baigorrita

Club Porteño

21 Mayores Porteño Vs Sarmiento