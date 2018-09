Este fin de semana se disputó la sexta fecha de las revanchas del campeonato de minibásquetbol de la Asociación Juninense. Hubo partidos en Junín y la vecina localidad de Lincoln.Detalle:

Resultados

Mini

San Martín 4 vs Ciclista 0

Cavul 0 vs Los Indios "A" 4

Los Indios "B" 4 vs Argentino 0

El Linqueño 1 vs 9 de Julio Celeste 3

Club Junín 4 vs Baigorrita 0

U13

San Martín 56 vs Ciclista 59

Cavul 43 vs Los Indios "A" 63

El Linqueño 33 vs 9 de Julio Celeste 74

Séptima de las revanchas

Linqueño Vs 9 de Julio Blanco

Sarmiento/Baigorrita Vs 9 de Julio Celeste

Argentino Vs Junín

Los Indios Vs Los Indios B

Ciclista Vs Cavul

Porteño Vs San Martín.