Costa: "me sedujo la historia de Ciclista"

El flamante entrenador se mostró confiado en hacer una buena temporada, recalcando que tendrá el plantel más joven de la categoría

Leonardo Costa tuvo un muy buen ciclo en Temperley, donde logró el campeonato del TFB y por ende, el ascenso. Además, se destaca como entrenador de la selección femenina Argentina U18. Tras dos semanas de trabajo en el club verdirrojo, manifestó sus sensaciones.

Su llegada

"Yo tenía contrato hasta 2020 con Temperley, pero a último momento el club decidió no participar más en la Liga Argentina y de común acuerdo se decidió la rescisión del contrato y quedé en libertad de acción. Apareció Ciclista y no lo dudé."

¿Por qué Ciclista?

"La verdad es que elegí venir acá porque me sedujo la historia de Ciclista. Sé que es un club grande y una ciudad que vive el básquet con mucha pasión. Tenía muy buenas referencias de Miguel Had, cuando llegó a la presidencia me hablaron muy bien de él jugadores que ya habían pasado por la institución."

Equipo

"Es un momento de nuevo ciclo para el club. Armamos un plantel muy joven. Promediamos 22 años, el capitán va a ser Maxi Tamburini. Es un desafío muy importante para mí. Nunca dirigí tantos jóvenes juntos. Apostamos mucho a la intensidad que propongamos. Vamos a defender arriba, todo el campo, los 40 minutos. Presionaremos mucho el balón, no se negocia."

Objetivos

"Primer objetivo es lograr la identidad que comenté anteriormente. Muchos equipos pasan una temporada entera sin encontrarla. Los extranjeros serán en los puestos 4 y 5, veíamos necesario reforzar con foráneos esa zona."

Público

"Desde nuestro lugar esperemos contagiar a la gente: dejaremos el 110%, trabajamos muy duro."