Tamburini, Giraudo, Acuña y Lombardi jugarán para la selección de Chivilcoy

Chivilcoy jugará este año el Provincial de Primera sin haber jugado el zonal anteriormente, para achicar los gastos y en 2019 chivilcoyanos reforzarán a Junín.

Así las cosas, el entrenador Diego D´ambrosio dispuso que 4 juninenses refuercen el plantel: Maximiliano Tamburini, Agustin Acuña, Santiago Giraudo y Franco Lombardi. Además, Xavier Carreras también jugará para Chivilcoy. El alero lleva dos años seguidos en Ciclista Juninense y aún tiene contrato vigente con el verdirrojo.

Actualidad de cada uno

Maximiliano Tamburini y Agustín Acuña repiten -como el año pasado- reforzando a Chivilcoy. El “Guante” viene de jugar muy bien en Ameghino de Villa María en la Liga Argentina, mientras que el pivot terminó jugando en Unión de Mar del Plata salvando la categoría.

Giraudo cumplió en Regatas de Concepción en el Federal, al igual que Lombardi jugando para Sarmiento.

Fixtuedefinitivo

Zona A: Zona B:

San Nicolás. Mar del Plata.

Chivilcoy. Zárate Campana.

La Plata. Bahía Blanca.

Miércoles 4/7-Fecha 1:

19:00 Zárate Campana vs Chivilcoy (Belgrano)(interzonaL A-B).

19:00 Bahía Blanca vs Mar del Plata (Regatas)(Zona B).

20:30 ACTO INAUGURAL (Regatas).

21:00 San Nicolás vs La Plata (Regatas)(Zona A).

Jueves 5/7-Fecha 2:

10:30 Mar del Plata vs Zárate Campana (Somisa)(Zona B).

10:30 Bahía Blanca vs La Plata (Regatas)(INTERZONAL A-B).

10:30 San Nicolás vs Chivilcoy (Belgrano)(Zona A).

Jueves 5/7-Fecha 3:

19:00 Chivilcoy vs La Plata (Regatas)(Zona A).

19:00 Bahía Blanca vs Zárate Campana (Belgrano)(Zona B).

21:00 San Nicolás vs Mar del Plata (Belgrano) (INTERZONAL A-B).

Viernes 6/7

19:00 5to Puesto y 6to Puesto (Regatas).

19:00 Semifinal 1 (2do A vs 1ro B)(Belgrano).

21:00 Semifinal 2 (1ro A vs 2do B)(Belgrano).

Sabado 7/7

19:00 3er Puesto y 4to Puesto (Belgrano).

21:00 Final (Belgrano).

23:00 (CEREMONIA DE CLAUSURA)(Belgrano).