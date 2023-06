Franco Morillo y Federico Pérez compiten en TC Pick Up y en Turismo 4000 Argentino

Una nueva presentación de las TC Pick Up, el TC Mouras y el Turismo 4000 Argentino, este fin de semana en el autódromo "Roberto José Mouras" de la ciudad de La Plata. Después de la primera separación que tuvieron la pasada fecha, cuando las camionetas estuvieron en Viedma, nuevamente volverán a juntarse para correr en el circuito de la capital provincial las "chatas" y el TC Mouras, junto al T-4000.

Arribando a la mitad del campeonato, Juan Pablo Gianini buscará retener el liderazgo en TC Pick Up, categoría en la cual compite el juninense Franco Morillo, con la Fiat Toro Nº 64.

El líder, con la Ford Ranger, llega con 142 puntos, seguido muy de cerca por Diego Ciantini (Volkswagen Amarok), con 140 y Mariano Werner (Toyota Hilux), con 139. El "Bochita" es el único de estos tres que aún no ha ganado, siendo los terceros puestos de la primera y en la tercera fecha sus dos mejores actuaciones.

En el TC Mouras, Jeremías Scialchi (Torino) sigue al frente del campeonato con 274 puntos, con perseguidores muy cercanos, entre ellos Ignacio Faín (Dodge), quien lo sigue a sólo 5,5 puntos.

Por su parte, Jorge Barrio (Chevrolet) consiguió la tan ansiada victoria y ahora marcha tercero con 230,5 unidades hasta el momento.

Federico Pérez en el turismo 4000 argentino

El clásico trazado platense recibirá por cuarta vez en el año al Turismo 4000 Argentino y será una nueva oportunidad para quienes busquen su primera victoria, como también aquellos que buscan afianzarse en el campeonato.

Entre las principales novedades respecto a los inscriptos, que serán 22 se destaca el inicio de Hernán Rojas, quien dará su primer paso con un Chevrolet que recibió varias reformas en el chasis y estuvo probando en los días previos junto a su equipo, el Moe Racing Team.

Otro de los pilotos y defensor de la marca del "moño" que disputará su primera carrera, es Omar Ceciaga. El volante de Chevrolet cambió de estructura para este año tras retornar en el 2022 y con un diseño renovado, este fin de semana, Ceciaga dará inicio a su temporada en la categoría. Entre los retornos, se destacan dos importantes, uno de cada marca. Por el lado de Chevrolet, Marcos Agustín será uno de los retornos. Tras su fecha debut, el volante de La Violeta continuará sumando experiencia bajo el ala técnica del equipo VD Racing.

Los hinchas de Ford, tendrán un representante más. Cristhian Martuccio será otro de los retornos en esta fecha. Con el pintoresco Falcon amarillo y rojo, el regreso será junto al equipo Durante Competición, quien puertas adentro continúan trabajando en el armado de una Dodge para poner en pista proximamente.

Nuevamente para alegría de los fanáticos que no podrán asistir al autódromo, la competencias se podrá disfrutar en vivo y en directo para todo el país. Será desde las 11 por la TV Pública, a través del equipo de ACTC Media TV.

Hasta el momento, lidera el campeonato Ricardo Zubía, con 68 puntos, seguido por Nelson Costanzo, con 57; Gabriel Grijniewicz, con 51; Nereo Queijero, con 43 y se ubica quinto el juninense Federico Pérez, con 40 puntos.

El de nuestra ciudad, recordemos, ganó la primera carrera de la temporada con la Dodge Nº 34.

Los horarios

Los horarios para este fin de semana, son los siguientes:

Hoy sábado:

Horarios Actividades en pista/Categorías

8:50 a 9:05 T.4000 Argentino, tercer entrenamiento.

9:10 a 9:25 TC Pista Pick Up, primer entrenamiento

9:50 a 10:05 T.4000 Argentino, cuarto entrenamiento

10:10 a 10:55 TC Pista Mouras, tercer entrenamiento.

11:00 a 11:45 TC Pick Up, primer entrenamiento.

11:50 a 12:35 TC Mouras, tercer entrenamiento.

12:40 a 12:55 TC Pista Pick Up, segundo entrenamiento.

13:00 a 13:30 TC Pista Mouras, clasificación oficial.

13:40 a 14:00 Turismo 4000 Argentino, clasificación.

15:00 a 15:10 TC Pista Pick Up, tanda de clasificación.

15:15 a 16:00 TC Pick Up, clasificación oficial.

16:00 a 16:30 TC Mouras, tanda de clasificación.

16:40 TC Pista Mouras, primera serie (5 vueltas).

17:00 TC Pista Mouras, segunda serie (a 5 giros).

17:15 T. 4000 Argentino, primera serie (5 vueltas).

17:30 T. 4000 Argentino, segunda serie (a 5 giros).

Mañana domingo:

Horarios Actividades en pista/Categorías

9:05 TC Mouras, primera serie (a 5 vueltas).

9:25 TC Mouras, segunda serie (a 5 vueltas).

9:50 TC Pick Up, primera serie (a 5 vueltas)

10:15 TC Pick Up, segunda serie (a 5 vueltas)

11:00 T. 4000 Argentino, final (12 giros o 20 min.).

11:55 TC Pista Mouras, final (16 vueltas o 30 min.).

12:30 TC Pista Pick Up, final (10 vueltas o 20 min.).

13:05 TC Mouras, final (18 vueltas o 30 minutos).

13:50 TC Pick Up, final (a 18 Vueltas o 30 minutos).