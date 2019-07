Fabián Yannantuoni empezó arriba

Arrancó la sexta fecha del año del Súper Turismo Competición 2000 en el autódromo "Martín Miguel de Güemes" de Salta y en ese trazado norteño, Fabián Yannantuoni marcó el mejor registro en el entrenamiento libre de una hora de duración.

Este fue la primera vez que uno de los pilotos que no está entre los seis mejores del campeonato es el más veloz, ya que los más avanzados solo tienen minutos para girar.

En una tanda que estuvo detenida en dos oportunidades con bandera roja (una de ellas por un despiste sin consecuencias de Matías Muñoz Marchesi), el santafesino de Fiat se adueñó del primer lugar con una marca de un minuto 19 segudos 934 milésimas, la cual le permitió superar por 74 milésimas al campeón Facundo Ardusso (Renault Fluence GT), y por 122/1000 al cordobés Facundo Chapur (Citroën C-4 Lounge), quien está compitiendo por primera vez en el trazado salteño.

Ricardo Risatti (Honda All New Civic) se ubicó cuarto a 180, mientras que Marcelo Ciarrocchi (Citroën C-4 Lounge), de gran trabajo, ocupó la quinta plaza, a 453 milésimas.

Bernardo Llaver (Chevrolet Cruze), Muñoz Marchesi (Fiat), Mariano Werner (Fiat Tipo), José Manuel Urcera (Honda All New Civic) y el local Facundo Conta(Renault Fluence GT) completaron el "Top 10".

Por su parte, Leonel Pernía (Renault Fluence), líder del campeonato, prácticamente no pudo girar y quedó undécimo.

Las posiciones

En el entrenamiento libre de ayer estas fueron las posiciones:

Ps. Pilotos/Marcas.......................................Tiempos/Difer.

1-Fabián Yannantuoni/Fiat...............................1;19.934,000.

2- Facundo Ardusso/Renault.......................1;20.008/0,074.

3- Facundo Chapur/Citröen..........................1;20.056/0,122.

4- Ricardo Risatti/Honda...............................1;20.114/0,180.

5- Marcelo Ciarrocchi/Citröen.......................1;20.387/0,453.

6- Bernardo Llaver/Chevrolet........................1;20.562/0,628.

7- Matías Muñoz Marchesi/Fiat.....................1;20.628/0,694.

8- Mariano Werner/Fiat...............................1;20.893/0,959.

9-J osé Manuel Urcera/Honda.....................1;20.898/0,964.

10-Facundo Conta/Renualt.............................1;21.099/1,165.

11-Leonel Pernía/Renualt................................1;21.261/1,327.

12-Juan Ángel Rosso/Honda..........................1;21.540/1,606.

13-Tomás Gagliardi Genne/Chevrolet..............1;21.614/1,680.

14-Matías Milla/Renault................................1;23.250/3,316.

15-Matías Rossi/Toyota................................1;26.083/6,149.

16-Julián Santero/Toyota.............................1;26.924/6,990.

La actividad en pista

Hoy y mañana domingo, esta será la actividad en pista del Súper TC 200 y sus “teloneras”:

Hoy sábado:

Horarios.................................Categorías/Actividad en pista

8:40 a 9:10 ..............Fórmula 2.0 Renault/1° entrenamiento.

9:25 a 10............................Fúper tc 2000/1° entrenamiento.

10:15 a 10:25 ................Fiat Competizione/1° entrenamiento.

10:30 a 10:50 ...................Fiat Competizione/1° clasificacion.

11:00 a 11:10 .................Fórmula 2.0 Renault/1° clasificación.

11:15 a 11:25 ................Fór.2.0 Renault/Súper Q (5 mejores).

11:50 a 12:00..............Fiat Competizione/2° entrenamiento .

12:05 a 12:25 ...................Fiat Competizione/2° clasificación.

13:10 a 13:45 ...................Súper TC 2000/2° entrenamiento.

14:10 ...........................Fiat Competizione/Carrera a 22 giros.

15:25 ........................Fórmula 2.0 Renault/Carrera a 24 vtas.

16:10 a 16:30..............................Súper tc 2000/clasificación

16:35 ....................Súper tc 2000/Super clasific. (6 Mejores).



Mañana domingo:

Horarios.................................Categorías/Actividad en pista

9:20 a 9:35 ............................Súper TC 2000/Pruebas libres

10:05.............................Fíat Competizione/Carrera a 22 vtas.

10:52.........................Fórmula 2.0 Renault/Carrera a 24 vtas.

12..................................Súper tc 2000/Carrera a 30 vueltas.