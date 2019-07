Fiamma Tavella aspira a sumar buenos puntos en la sexta fecha

El pasado fin de semana, la piloto de Chacabuco radicada en Junín, Fiamma Tabella, no pudo sumar buenos puntos en la quinta fecha del Kart Plus, categoría que cumplió ya la primera mitad de la temporada 2019.

Tras un choque múltiple en la final, Fiamma perdió terreno y finalizó a dos vueltas del ganador, por lo cual irá ahora en buesca de la revancha.

Ya se prepara para la próxima fecha de la Kart Plus, a cumplirse los días sábado 3 y domingo 4 de agosto, nuevamente en trazado de la ciudad bonaerense de Zarate.

“Josito” Di Palma largará último en Concordia, en la próxima prueba de TC

La Asociación Corredores de Turismo Carretera publicó un comunicado informando sobre la reducción de la sanción de la fecha de suspensión para el piloto arrecifeño, y siendo reemplazada por habilitarlo a largar desde el último lugar correspondiente en la serie que dispute.

El Honorable Tribunal de Apelaciones de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), integrada por los doctores Rubén Horacio Guidobono y Carlos Alberto Lazzatti, emitió su veredicto sobre la apelación que interpuso Luis José Di Palma (hijo).

Este, fue sancionado por la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) de la entidad con una fecha de suspensión, informada oportunamente en su comunicado 14/2019 del 18 de junio pasado, en donde considerarlo responsable de "reiteradas maniobras antideportivas, en perjuicio de otros pilotos".

Ante ello, Di Palma presentó su descargo ante el tribunal de apelaciones y el mismo fue considerado por sus integrantes, quienes modificaron y redujeron la sanción impuesta, autorizándolo a competir, largando desde el último puesto de la grilla en la serie que participe.

El comunicado expresa:

“Modificar y reducir la sanción impuesta al Sr. Luis José Di Palma (h) por la C.A.F. de la ACTC de una (1) fecha de suspensión, por la de autorizarlo a competir, largando en la grilla pertinente de la serie a la que acceda, en el último lugar de la misma”.