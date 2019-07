Agustín Canapino clasifica en Brasil

El arrecifeño Agustín Canapino, con Chevrolet Cruze, clasificará hoy en el Stock Car de Brasil para la quinta fecha del campeonato de la especialidad, que se disputará mañana domingo en el autódromo de Santa Cruz Do Sul.

El campeón 2016 del Súper Turismo Competición 2000 competirá para la escudería Hot Car Competições (junto con los locales Rafael Suzuki y Pedro Cardoso) y hoy hará dos pruebas y luego clasificará sobre el trazado de 3.531 metros de cuerda.

A raíz de su participación en la carrera brasileña, Canapino no correrá la sexta fecha del Súper T.C. 2000, que se disputará mañana en Salta.

A comienzos de este año, Canapino corrió las 24 Horas de Daytona, en la Fórmula IMSA, en el equipo del argentino Ricardo Juncos, que hace muchos años está radicado en los Estados Unidos.

Los autos del Stock Car cuentan con carrocería Chevrolet y tienen una potencia de 460 HP, que pueden ascender a 550 HP cuando se activa el P2P, sistema utilizado para aumentar la potencia del motor.

"Para mí es otra gran oportunidad que me dan Chevrolet e YPF", reconoció el piloto. "Voy a dar todo para aprovechar esta nueva experiencia", agregó.

Canapino quiere mejorar la performance de 2018 en la carrera del "millón", donde terminó duodécimo después de "largar" en los últimos lugares de la grilla.