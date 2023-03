Martín Tetaz: “El Gobierno va a endurecer el cepo”

Estuvo recorriendo la Cuarta Sección, ¿qué pudo recoger de los vecinos?

-El denominador común es la desesperación por la sequía, que además está visibilizando una estafa, porque el Estado, que habitualmente se queda con las dos terceras partes de la cosecha, una cosa es cuando tenés 45 quintales y se queda con 30, y otra cuando tenés quince quintales y se queda con diez; te roba la miseria.

-Retenciones que existen en muy pocos países.

-Solo existen en Rusia y es un sistema completamente disparatado. Además, pone un impuesto a las exportaciones y después nos quejamos porque no hay dólares, después hay crisis porque no hay dólares en la Argentina y los salarios terminan siendo muy bajos porque el dólar es caro.

-¿Debería regularse a través del impuesto a las ganancias?

-Por supuesto, el mejor impuesto de todos es el impuesto a las ganancias, porque si ganás más, contribuís un poco más, y si ganás menos, pagás un poco menos. Además, es un impuesto que no afecta las decisiones de inversión. Las retenciones, además de ser un impuesto nefasto por las exportaciones, hace que sea menos atractiva la inversión, no solo no sembrás en algunos campos marginales, que tienen bajo rinde, sino que además en los campos que sembrás usas un paquete tecnológico inferior, porque la tasa de retorno se la come en gran medida el Estado.

-¿Cuál es el impacto de la sequía en la economía?

-Tiene un impacto directo en la cadena del campo e incluso en destinos de las inversiones que surgen de la ganancia del campo, como por ejemplo la construcción, todo eso se va a parar. Este año van a ingresar 20 mil millones de dólares menos a la economía por la sequía, y el Gobierno va a endurecer el cepo, con lo cual va a ser muy difícil conseguir un dólar para producir cualquier cosa.

-La gente en la calle habla de la suba de la nafta, del aumento del precio de los alimentos.

-En el caso de la nafta es particularmente nocivo el aumento porque es un precio de referencia. En el caso de los alimentos, venimos de un febrero que fue tremendo, con una suba de 9,8%, que te da doscientos por ciento en el año, porque la inflación se multiplica. Es una locura la velocidad a la cual están aumentando los alimentos. Una cosa es que tengas inflación en ropa, usarás lo que tenés; en esparcimiento o en restaurantes, bueno, una salida menos; pero cuando tenés una inflación tan alta en alimentos es dramático, porque la gente no puede ajustar la comida.

-¿Cómo se llega a la elección?

-El peor momento del faltante de dólares se va a sentir en julio o agosto, justamente en la previa de las PASO, entonces va a ser muy complejo el escenario. Con el peronismo gobernando y con la interna política que tienen, nunca sabemos si no hay otra ‘sorpresa’, como las que ya nos dieron con las rupturas institucionales que tienen, con las peleas, entonces uno siempre está esperando a ver qué novedad puede haber en ese sentido. Vamos a llegar a la elección con estanflación, con una depresión de la economía muy profunda y una inflación muy alta; una combinación tremenda.

-¿Cómo se hace para representar “lo otro”, en un contexto de tanto descreimiento?

-Mirando hacia adelante, contándole a la gente las reformas en las que estamos trabajando: una reforma monetaria para terminar con la inflación, casi de manera instantánea; una reforma del Estado para hacerlo más eficiente; una reforma impositiva para sacarle los impuestos a la producción y a las importaciones; una ley de emergencia laboral para que las pymes pierdan el miedo a contratar trabajadores y que la salida de la crisis económica sea con empleo, y no con planes, para que podamos terminar con los planes en la Argentina, ponerles una fecha de terminación, decirles ‘tenés seis meses más el plan, andá a buscar trabajo, porque en seis meses se termina el plan, pero todo eso no lo podemos hacer sin una reactivación económica.

-Y crecen discursos radicalizados, como el de los libertarios.

-El discurso radicalizado tiene dos componentes. El primero es el de la catarsis. Y en la catarsis no se puede más que coincidir. Y ciertamente, Milei interpreta bien esa bronca colectiva, es el que grita más fuerte, entonces cosecha cierta simpatía. El problema de Milei es a la hora de las propuestas. Nosotros podemos contar qué vamos a hacer. Por eso Milei no quiere debatir, lo invité muchas veces a debatir y nunca se animó, porque no puede debatir propuestas. La propuesta de Milei de una economía sin Estado no funciona en ningún lugar del mundo.

-Es muy difícil pensar en salir de la crisis sin consensos amplios, ¿no cree?

-Esa es otra de las debilidades que tiene Milei, creo que va a ser un actor parlamentario importante en el equilibrio de un nuevo gobierno, pero no tendrá el dominio del Parlamento, porque para empezar no va a tener ningún senador. Aun haciendo una buena elección, va a tener veinte diputados. Y no se puede ni siquiera formar un quórum con eso, ni siquiera va a tener la posibilidad de modificar un feriado.