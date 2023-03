Andrea Silva: “Soy una apasionada del running, me hace sentir libre y lo hago para mí”

Acostumbrada a los podios, para Andrea, correr no es sólo un pasatiempo. Es atleta desde muy pequeña y, a pesar de que aún no ha podido vivir del deporte, su dedicación es plena y no deja de sorprender con sus marcas y los resultados obtenidos en las competencias.

A sus 26 años, el pasado fin de semana volvió a consagrarse ganadora de la Carrera de la Mujer y, junto al equipo de la escuela “Galas de Junín” proyecta nuevos objetivos.

En diálogo con Democracia, repasó sus inicios en el deporte que la apasiona, detalló su rutina diaria para no dejar de mejorar y explicó cómo logra dedicarse a su hobbie con dos hijos y su trabajo como empleada doméstica.

Desde chica, su pasión

Para Andrea, el atletismo fue, desde siempre, su deporte. “Practico desde muy chica, a los 5 años empecé a hacerlo con constancia”, afirmó. Es que su carrera comenzó con una competencia barrial organizada por Gerardo Héctor González, referente del ámbito, cuando, en los 100 metros, obtuvo el primer puesto y conoció la adrenalina de competir.

“Mi papá siempre supo que me iba a ir bien en el atletismo porque corría por todos lados, era una chica súper activa”, afirmó la joven que, 21 años más tarde, forma parte del equipo de Gerardo en la Escuela de Atletismo "Galas de Junín". 2 décadas de trabajo juntos y una trayectoria en el atletismo amateur que le ha brindado las mejores marcas.

Además, recordó que, como era muy chica, su papá solía anotarla en competencias de categorías mayores y, con el posterior ingreso en un equipo con entrenador propio, nunca abandonó las pistas. Aguerrida y de frente, supo conquistar el ámbito con dedicación.

“Rápidamente me empezó a gustar, así lo fui tomando como un deporte más y me dediqué al running”, destacó Silva.

Dedicación plena

Es madre de 2 hijos y trabajadora doméstica, pero el atletismo es también un aspecto fundamental en su rutina semanal. No vive del deporte, pero las medallas y trofeos son insignias que le recuerdan que eligió el pasatiempo correcto.

En el fondo, Andrea reconoce que sólo practica por su bienestar y, a pesar de que no es su único propósito, también trabaja para formar parte de las competencias y así medirse con otros deportistas.

“Soy una apasionada del running, me hace sentir libre y lo hago sólo para mí. Es donde me encuentro conmigo misma”, destacó.

Consultada por su rutina diaria, la atleta explicó a Democracia que, de lunes a viernes, no dedica menos de 1 hora y media al entrenamiento. Su equipo, la escuela de atletismo "Galas de Junín", fundada en 1985, reúne a apasionados del deporte que se acompañan en la pasión y cumplen sus metas juntos.

“Trato de armar un grupo para entrenar porque es mejor, ayuda muchísimo”, explicó Andrea. Así, cada uno de los 40 integrantes tiene sus objetivos y compromisos, sean campeonatos locales, provinciales, nacionales y sudamericanos, pero se reúnen a diario en la pista de atletismo, junto a sus entrenadores, para mejorar sus marcas.

“No soy muy abierta al trato con otros, pero intento forjar amistades y vínculos, es muy positivo”, agregó la joven atleta.

Es ineludible que, a sus 26 años, ya tiene una vasta experiencia en las pistas. Sin ir más lejos, son 2 décadas de entrenamiento, y unos pocos años menos de práctica intensa. Su condición amateur nunca le quitó el compromiso con la actividad y es respetuosa con su pasión.

Objetivos parciales, futuro prometedor

“Siempre me mantuve en el podio”, afirmó la atleta que, entre medallas y trofeos, no lleva un registro pormenorizado de las tantas categorías y competencias de las que formó parte. Para Andrea, los números no dicen mucho, por eso no habla de cantidad de triunfos o de récords personales. Así y todo, las marcas personales son fundamentales para cada deportista, y ella trabaja para mantenerlas.

Actualmente, y no sólo debido al primer puesto que obtuvo en la última edición de la Carrera de la Mujer y en Junín Corre de Noche, su nombre no pasa desapercibido en el ámbito local. “Me gusta ser conocida , pero no olvido que este deporte lo hago por mí”, señaló Silva, consciente de que, detrás de cada una de sus actuaciones, siempre tiene simpatizantes y gente que la apoya.

Por su parte, las competencias la han llevado a diferentes localidades y, si tiene que proyectar, admitió que le gustaría cruzar la frontera. “Si Dios quiere, y si se da, me gustaría correr fuera del país”, afirmó, pero aclaró que no es un propósito que la desvele, y, por el momento, su único horizonte es “disfrutar el deporte en familia”.

En cuanto a las últimas carreras en las que participó, la deportista detalló que, además de a nivel local, también compitió en General Villegas, Trenque Lauquen y Pehuajó.

“Siempre veo cómo estoy con los entrenamientos y si me siento bien me largo a correr. Este finde seguramente corramos en la carrera de la mujer de Villegas, que son 5 kilómetros”, señaló Andrea.

La Carrera de la Mujer, su especialidad

En conmemoración del “Día de la mujer”, la propuesta deportiva que es organizada cada año por la Agrupación Atlética “Los Flamencos”, en conjunto con el municipio, se ha convertido en un clásico que convoca a decenas de mujeres de diferentes edades a competir en la pista de atletismo “Juan Andrés Pastorino” en una carrera de 3 kilómetros.

En esta última edición, celebrada el pasado fin de semana, se contó con la participación de más de 300 corredoras y fue Andrea quien obtuvo el primer puesto, con un tiempo de 11´ 01”. De acuerdo a los registros, sería, por lo menos, la tercera vez que la corredora conquista dicha competencia, con los antecedentes de 2015 y 2017.

“A la Carrera de la Mujer me gusta correrla en Junín y la zona, es importante porque te ven y eso puede permitirte recibir ayuda”, destacó la atleta.

Por otro lado, también expresó su valoración personal respecto al mundo del deporte individual local. “Veo que ahora el atletismo se está viendo mucho”, celebró, pero lamentó que “en Junín no hay muchas competencias”, aunque la zona también abre posibilidades con las carreras en las calles.

Con la familia a su lado

Tiene 26 años, una pasión, un trabajo y, sobre todo, una familia. Con 2 hijos chicos, disfruta del deporte junto a su pareja, que también es atleta, y encuentra siempre espacio en sus obligaciones para cumplir con los compromisos de su pasatiempo.

“Muchas veces me resulta difícil dejar a los nenes para entrenar. Si puedo, los llevo conmigo y me acompañan”, afirmó Andrea, que remarca que tiene una familia amante del deporte, porque, incluso, su hijo también disfruta del running y va tras sus pasos. Tal vez, en algunos años haya una nueva carrera deportiva en desarrollo.

Por su parte, en cuanto a compartir con su pareja la misma pasión, la atleta destacó que “ayuda muchísimo porque motiva más”. Sin dudas, tenerse el uno al otro, como pareja, pero también como compañeros en las pistas, significa contar con un sostén valioso, sobre todo en momentos difíciles.

“Cuando uno decae, el otro se levanta. Yo soy muy negativa, y es él quien me ayuda a ver el lado bueno de las cosas”, concluyó Andrea.