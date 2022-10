El nombre del MACA y el abandono escolar en pandemia, ejes del debate en el Concejo

En el Concejo Deliberante, desde Juntos (Cambiemos) se impulsó elevar un proyecto de comunicación a la Provincia para que informe cuántos alumnos abandonaron la escuela en pandemia, no reingresando al sistema educativo en el año 2022.

La propuesta tratada en la sesión de ayer no fue aceptada por el Frente de Todos, diciendo que ese era un “dato sensible” y de la órbita provincial, en tanto que no sabían para qué los ediles oficialistas querían conocerlo con tanta insistencia, ya que había sido presentado al Concejo por tercera vez.

La comunicación, impulsada por el bloque Alianza Juntos, estuvo dirigida a las Jefaturas Regional y Distrital de Educación, respectivamente, teniendo como referencia las propias palabras del ministro de Educación, Alberto Sileoni que hizo público dicho número, pero a nivel provincial, apuntando además que la mayoría eran alumnos del nivel secundario. Después de un largo debate, el proyecto fue aprobado por mayoría, con 11 votos afirmativos, con la oposición del Frente de Todos.

Las posiciones

Desde Juntos, Cristina Cavallo, al referirse al proyecto mencionado, para conocer un dato educativo sobre abandono escolar, aclaró que el fin era poder lograr “la reinserción” de los educandos aunque, a esta altura del año, eso ya era “pensar en el 2023”, mediante un trabajo articulado con Provincia.

Por otra parte, según lo explicado por la presidente de la comisión de Educación, Melina Fiel, esta era la tercera vez que se pedía a las autoridades educativas provinciales, a la jefa regional y a la jefa distrital que se hicieran presentes en el Concejo Deliberante para poder charlar sobre el panorama educativo del distrito, a propósito del proyecto de comunicación para conocer cuántos chicos dejaron la escuela.

Lourdes Pedroza, quien es Jefa Regional de Educación además de ser concejal, apuntó que la invitación mencionada anteriormente había sido para el 12 de octubre, cuando había actos educativos por la fecha, lo que le hacía pensar que, en realidad, no querían que ellas fuesen al Concejo. Por otra parte, se preguntó para qué querían conocer esa cantidad y cuál era la inquietud realmente.

Por su parte Juan Fiorini manifestó: “no tenemos que concentrarnos en si es un dato local o provincial solamente, ni en número, con que haya uno que no volvió después de la pandemia, tenemos que trabajar en conjunto, con el Ejecutivo y nosotros, para que pueda volver a la escuela, que es lo importante. Darle prioridad a la educación”.

La edil Victoria Muffarotto, del Frente de Todos, afirmó: “es tan grave que un pibe o una piba deje la escuela como que lo dejen 10, 15, 20. La cantidad no es relevante, es grave que lo haya dejado uno, o mil. Pero no dejan la escuela solamente por la pandemia, desde antes también lo hacían por no poderse sostener dentro del sistema educativo”.

“No me queda claro si estos datos técnicos son violatorios de artículos de leyes porque son muy sensibles saber nombre y apellido y cantidad de los que dejan la escuela, porque lo van a estigmatizar. Para qué un concejal o concejala del bloque de Cambiemos quieren tener este número, ya que la educación, el desarrollo de toda la currícula y la política educativa es de la Provincia”, se preguntó. En ese punto cabe aclarar que en principio el proyecto solicitaba una nómina de los chicos que dejaron la escuela, cosa que fue modificada por Juntos por el Cambio y solo se pidió un número.

“No los ví tan preocupados por el seguimiento de estos pibes y pibas cuando cerró Casa Huerta ni a dónde iban a ir tras el cierre. El gobierno de Cambiemos cerró una escuela pública a la que concurrían alumnos en contexto de encierro”, acotó.

Al respecto Cavallo apuntó: “por qué tanto negativismo en decir cuál es la situación. El único objetivo es articular, acompañar, trabajar por la educación, preocuparse por nuestros alumnos”.

La edil Emilse Marini (Juntos), quien era autoridad educativa cuando cerró Casa Huerta, sobre los dichos de Muffarotto afirmó: “estigmatizar es que cinco estudiantes vayan a una escuela en contexto de encierro siendo adolescentes, habiendo 22 escuelas secundarias en Junín. Eso sí es estigmatizar. La idea es que los chicos estén incluídos en cualquier escuela, como cualquier adolescente de Junín”.

Y respecto al proyecto presentado por Cavallo, Marini manifestó: “Saber qué cantidad de estudiantes dejaron la escuela en pandemia permite generar un proyecto en equipo, desde la Dirección de Educación, junto con las diferentes instancias de la provincia de Buenos Aires a través de la Jefatura Distrital. Es pensar que mayor número de chicos que han dejado las escuelas tiene que ver con adolescentes que ingresaron tempranamente al mundo laboral haciendo actividades precarizadas. Se trata de poder generar un trabajo en equipo, como se viene haciendo en el (Complejo) Beto Mesa, es colaborar y volver a revincular esos estudiantes para que puedan tener su título secundario”.

El nombre

Otra de las cuestiones que generaron debate fue ponerle un nombre al Museo de Arte Contemporáneo Argentino (MACA), aunque según lo expuesto por artistas locales, esa nominación ya había sido propuesta al momento de inaugurarse el mismo, en homenaje a Héctor Cartier, pero no fue plasmado en una ordenanza.

La propuesta de poner Víctor Grippo al MACA fue aprobada por mayoría, con 17 votos a favor, por parte de Juntos y también varios del Frente de Todos. Al respecto cabe mencionar lo dicho por el concejal Pablo Petraglia (Frente de Todos) durante la sesión. “Estamos abriendo una puerta a nulidades”, dijo haciendo referencia a que no se dieron los pasos de procedimiento del Concejo Deliberante, previstos por la ordenanza 4059 del 2000, que prevé incluso la convocatoria a una audiencia pública.

Según Petragia ya había un consenso mínimo, de un colectivo cultural, para ponerle el nombre de Héctor Cartier al MACA. Propuso que el expediente volviera a comisión para ser discutido, lo cual fue rechazado por mayoría. Así las cosas, el debate siguió por los carriles de la aprobación del proyecto inicial. Lautaro Mazzutti, quien fue uno de los que acompañó el proyecto, destacó la relevancia, la trayectoria de Grippo, quien era juninense.

Por la otra parte, Juan Fiorini opinó que si hubo un error de procedimiento fue cuando no se dejó plasmado el nombre en una norma, acotando que otras veces se impusieron nombres de calles sin necesidad de hacer una audiencia pública.

“Víctor Grippo se merecía este reconocimiento, como muchos otros que ya tiene en nuestro partido de Junín”, apuntó.