Los usuarios, con pocas opciones para viajar en colectivo en Junín y la Región

El servicio de trenes diario entre Junín y Retiro, sumado a los efectos negativos de la pandemia, trazan un escenario complicado para los colectivos interurbanos que, como viene informando Democracia, recortaron las frecuencias y aún están lejos de recuperar la actividad anterior a la cuarentena por coronavirus.

Esta situación deja prácticamente sin alternativas a quienes necesitan viajar y estar en Capital Federal a primera hora, ya sea por motivos laborales, estudio, trámites o salud, debido a que actualmente hay muy pocas frecuencias en esa franja horaria y para los usuarios es casi una misión imposible llegar a horario a Buenos Aires.

Es que además el tren, por el mal estado de las vías (los funcionarios del ministerio de Transporte de la Nación aducen que renovar un kilómetro de vía cuesta alrededor de un millón de dólares, en un país que tiene cortado el crédito internacional), muchas veces sufre demoras que complican a quienes tienen compromisos asumidos. Paralelamente, los colectivos ofrecen muy pocas opciones rápidas y eficientes para este segmento de pasajeros, por lo que la mayoría de los pasajeros sigue escogiendo el tren ¿Las razones? Es ostensiblemente más económico y el colectivo tampoco garantiza llegar a horario, sea por los piquetes -moneda corriente en estos tiempos-, sea por el tránsito o incluso por desperfectos en las unidades.

Silvio Scasso, titular de la oficina local de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), afirmó en diálogo con Democracia: “El servicio de colectivos podría funcionar un poco mejor, podrían arriesgar un poco más los empresarios. El tren volvió a circular todos los días y quedó demostrado que la gente quiere viajar, contra eso hay que competir con precio y calidad, hay que poner unidades que sean buenas y ver de qué manera se pueden acomodar los precios para que la gente, que quiere viajar, lo pueda hacer”.

Y el funcionario ahondó: “Se perdieron servicios que eran más frecuentes antes de la pandemia. Antes había varios micros que salían de madrugada de Junín y llegaban a primera hora a Buenos Aires, porque mucha gente viaja por negocios, trámites o temas de salud”. Para Scasso, el tren incide en esta situación, porque “compite con mucha ventaja con respecto al precio”, pero la realidad es que hay pocos servicios de colectivos que permitan llegar temprano a la Ciudad de Buenos Aires.

“Cada vez tenemos más problemas”

“Nosotros lo vemos en el hecho de que la CNRT garantiza a las personas que tienen certificado de discapacidad nacional, un cupo de entre dos y cuatro asientos por cada micro. Mucha gente va a ver médicos y cada vez tenemos más problemas, porque hay uno o dos micros que llegan en un horario razonable, en los cuales la gente va a hacer este tipo de consultas. La gente queda afuera de este derecho que tiene a viajar gratis porque hay pocas frecuencias”, aseguró.

Y reconoció que también “es una cuestión de mercado. Si fuera negocio, los empresarios no se lo perderían”. “La CNRT no puede ordenar los horarios y frecuencias, pero sí puede, si una empresa deja de brindar un servicio, llamar a licitación para que otras compañías se hagan cargo, a veces sale y a veces no, porque muchas veces estos servicios no son rentables”, explicó.

Comunicación a la Provincia



En tanto, el concejal de Juntos Adrián Feldman, que presentó un proyecto de comunicación, dirigido al Ministerio de Transporte bonaerense, para que se repongan las frecuencias de colectivos que fueron recortadas tras la pandemia, afirmó en diálogo con este diario: “Es un reclamo que no es solo de Junín, sino que también se aprobó en Bragado, Chacabuco. Incluso el ministro de Transporte provincial estuvo en Leandro N. Alem, un distrito afín al oficialismo, y mostró preocupación por la situación del transporte que une a las localidades con Junín”.

Y amplió: “A los juninenses nos tiene que preocupar especialmente, porque como cabecera de la región, el comercio, la industria, la medicina, la educación, tienen una relación directa con la gente de los distritos vecinos”. “La pregunta es por qué ha disminuido la frecuencia de los colectivos, porque además hay que analizar el tema de los subsidios, ¿están cobrando los subsidios las empresas? ¿están actualizados los montos? ¿conviene cobrar el subsidio y mover poco los colectivos? El Concejo aprobó la comunicación, por lo que nos vamos a abocar a despejar estas incógnitas”, afirmó el edil radical.

Nueva terminal

“De Retiro a Mendoza, hay más micros por Pergamino, que por Junín. No les conviene entrar a Junín, porque tardan mucho”, advirtió Scasso. “Estamos esperando ansiosamente que la nueva terminal, que está al lado de la ruta nacional 7, nos ayude para que las empresas entren a Junín, porque no van a tener excusa, van a estar a dos minutos de entrar y salir”, señaló.

Y agregó: “Para las empresas que tienen viajes largos, entrar hoy a Junín les insume media hora y nadie quiere perder ese tiempo. Hay unos cuantos servicios que se podrían incorporar cuando esté la nueva terminal de ómnibus”. “Espero finalmente que, con un buen servicio gastronómico, con baños, con lugares para estar, donde la gente pueda hacer cosas, porque hoy vas a la terminal y, después de determinado horario, está vacía”, dijo.

En la Región

“Las empresas podrían invertir más en ampliar las frecuencias, darle más opciones a la gente, porque en algunos horarios picos vemos que la gente viaja parada. Y no es lo que queremos. Las empresas deberían ser rentables con la gente viajando en condiciones óptimas”, afirmó.

La ciudad tiene una oficina de la CNRT

Tenemos una oficina de la CNRT, que está abierta todos los días, dentro de la terminal de ómnibus, sobre calle Rivadavia. Las personas pueden sacar el pasaje por Internet y si no saben cómo hacerlo, para eso estamos nosotros, para ayudarlos. Le buscamos todo el tiempo la vuelta para que la gente pueda viajar. Ha pasado que hubo gente que tuvo que pedir algún turno nuevo, pero tratamos de encontrar una solución”, afirmó Silvio Scasso.

Y añadió: “Sí la gente tiene que saber que no va a poder conseguir pasaje si no lo saca al menos 48 horas antes del viaje y hasta dentro de los 30 días. Si la persona que tiene una discapacidad tiene un turno dentro de 15 días, que no espere a último momento, que se acerque y nosotros los ayudaremos para que puedan tener sus pasajes de ida y vuelta. También ayudamos a hacer combinaciones, para otros destinos. Tener una oficina en Junín es muy bueno, hay muchas ciudades que no la tienen, y es un servicio útil”.

________________________________

Lee el diario tal como salió impreso. Suscribite a la versión PDF.