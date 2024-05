Se descontará en el subsidios a empresas de colectivos que no brindan servicio

Franco Mogetta, secretario de Transporte, informó hoy que el Gobierno nacional descontará los subsidios a las empresas de colectivos que no brindaron servicios durante el segundo paro contra la gestión de Javier Milei. Los subsidios destinados a las empresas de colectivos en Argentina tienen como objetivo cubrir parcialmente el costo de los boletos, lo que permite mantener tarifas accesibles para los usuarios. Sin embargo, Mogetta señaló que aquellas empresas que no prestaron servicio durante el paro perderán el beneficio de los subsidios correspondientes al día. "Por primera vez en la historia, la Secretaría de Transporte descontará el día a las empresas que no ofrecen sus servicios. Lamentablemente, hasta hoy se les seguía pagando. Las empresas que no han salido a trabajar y que han impedido a sus empleados hacerlo están en connivencia con el sindicato. Queremos garantizar que todas las empresas tengan las mismas condiciones para salir a prestar servicio", señaló Mogetta. El secretario de Transporte expresó su preocupación por la interrupción del servicio y reafirmó el compromiso del Gobierno para garantizar el funcionamiento de los colectivos. Durante su intervención, Mogetta detalló las medidas adoptadas para asegurar la prestación del servicio y las sanciones previstas para las empresas que no cumplieron con su responsabilidad: "Desde anoche, hemos estado trabajando para garantizar las condiciones que permitan la prestación del servicio. Queremos que los trabajadores que necesitan usar el transporte puedan hacerlo y detectamos que hay más de 2300 unidades en las calles, un porcentaje considerable, y hay empresas que se siguen sumando", señaló Mogetta.

"Estamos trabajando con CNRT en los controles y hay más de 2.300 unidades en la calle, casi el 40% de un día normal. Y seguimos recibiendo llamadas de empresas que quieren salir a trabajar y se quieren sumar, calculamos en las próximas horas contar con 200 unidades más. Poco a poco se va sumando más gente en los colectivos, porque no tenían muy claro de cómo iba a funcionar el sistema, se siguen sumando líneas a la circulación", continuó.

Con respecto a los daños que sufrieron algunos colectivos durante la madrugada, el secretario dijo: "En las primeras horas fueron agredidas algunas unidades. Los pocos hechos de inseguridad que han ocurrido en pocas horas han sido identificados, llamamos a la reflexión: no es el camino la violencia, existe el derecho a trabajar y se tiene que respetar a los trabajadores que quieren hacerlo". Por último, en la conferencia de prensa el funcionario también hizo lugar al boleto congelado: "Tener tanto tiempo esa cuestión y con altos subsidios termina siendo una injusticia, lo terminamos pagando todos los argentinos. Nosotros queremos devolverle al sistema la condición natural y que el negocio sea trasladar pasajeros, no los subsidios".