Variaciones de precios y faltantes de productos en los supermercados de Junín

“Señor cliente: leche en sachet, máximo, cuatro unidades (consumo familiar).” El cartel se repite en muchas góndolas juninenses de leche, aceite y harina como consecuencia de la elevada inflación, que genera dispersión de precios y faltantes en algunos productos puntuales, según pudo recabar Democracia en un relevamiento por distintos supermercados.

Esto se da en el contexto de una fuerte puja ente la Secretaría de Comercio Interior y los grandes formadores de precios de la cadena alimenticia. Es que el Gobierno viene denunciando incrementos excesivos en los precios de 580 productos, los cuales debían retrotraerse a los valores vigentes al 10 de marzo pasado, de acuerdo con un compromiso asumido por las grandes cadenas de supermercados.

Los faltantes en las góndolas -constatados por este diario- se dan en la leche, algunos lácteos (como quesos cremosos y leche), aceite y los derivados de la harina, como, por ejemplo, las galletitas dulces y saladas.

Los encargados de los supermercados consultados por este diario hicieron referencia a subas en algunos productos de hasta un 15% en los últimos 10-15 días, situación que empuja los precios hacia arriba y torna muy difícil el congelamiento. “Los acuerdos y controles de precios tienen que realizarse en toda la cadena, porque sino es imposible que funcionen”, graficó un comerciante.

Mismo producto, diferente precio

Las diferencias de precios de un mismo producto, entre un supermercado y otro, son notorias. De hecho, el aceite de girasol de primera marca, de 1.5 litros, que en un hipermercado se comercializaba a 560 pesos, en otro supermercado de barrio costaba 380 pesos, o sea, una diferencia de 180 pesos.

Mario Jaurena, vicepresidente del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense, afirmó a Democracia: “El comentario familiar es en tal supermercado está tal producto más barato, hay un salto de precios de un lugar a otro. Y lo mismo pasa con la carne, está el que vende la carne muy barata y alguien te dice que es muy buena, o después esa misma persona te dice ‘no compro más porque me salió malísima’, no se mantiene una línea, es dónde consigo para poder vender más barato, hay escasez de productos, y hay muchas marcas alternativas, porque las líderes tienen precios muy altos. De pronto se consiguen ofertas en carne, pero la desgrasas en la tabla antes de cocinarla o la desgrasa el comensal en el plato, y es pérdida”.

Y agregó: “Regresar los precios a un tiempo atrás no ha dado nunca resultado, no se ha podido ejecutar, es como la fijación de precios, cuando se fijan precios para ciertos productos en la góndola esos productos no están casi nunca o están en escasa cantidad y se consumen rápidamente”.

“En la zona no hay diferencias, es una continuidad de lo que pasa en el país, el comerciante está super alarmado porque no sabe en qué va a terminar, cree que se cubre y no se cubre, el ‘por las dudas’ es la vedette del momento, ‘le pongo un poquito más por las dudas’, pero siempre el consumidor final es el que paga la fiesta. Cuando hablamos de combustible, de energía, eso se traslada y hay alguien que lo tiene que pagar si quiere comer. Vestirse ya es un lujo y comprar los útiles para los chicos, un sacrificio. Normalmente decimos ‘made in Argentina’, pero esto no es Argentina, esto es malas conducciones que nos han llevado a estos momentos difíciles. Si bien hemos pasado muchos momentos difíciles, pareciera que la brecha entre los que pueden y los que no, es mucho más amplia”, señaló.

En concordancia, Marcos Maroscia, presidente de la Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ), afirmó a este diario: “La intención del Gobierno es congelar los precios durante tres meses, pero es inviable para cualquier comercio chico, una pyme normal no puede afrontar un precio de venta retrotraído al 10 de marzo, porque hoy ya tenés un 7% de aumento en el precio de los alimentos y mantener esto dos meses más, no te queda margen de ganancia, es inviable. Te obligan a mantener un precio de venta, aumentándote los costos, porque tenés aumentos en el que renueva los alquileres este mes, cargas sociales, es imposible mantener un precio de venta al público.



Para el Gobierno, hay acuerdo

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, aseguró que acordó con los directivos de las principales empresas productoras de bienes de consumo masivo, de cadenas de supermercados y de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) retrotraer los precios al 10 de marzo y garantizar el correcto abastecimiento en góndola.

En el encuentro, las autoridades de Comercio Interior informaron que habían detectado, a través del Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA), 1700 productos que tuvieron incrementos superiores al 7% en lo que va del mes de marzo, y que, a su vez, habían experimentado subas de más de 50% en los once meses previos.

Sobre la base de ese relevamiento, la Secretaría envió a las cadenas de supermercados y a los fabricantes implicados la lista en cuestión, con el compromiso de revisar en los próximos días entre todos los participantes cada caso puntual, considerar las excepciones y los casos en los que exista alguna justificación razonable, informó la dependencia oficial.

El secretario -junto con el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Antonio Mezmezian y su equipo técnico- planteó que de la mesa de trabajo es que se pueda llegar a un acuerdo en abastecimiento y precios, tras las alertas de incumplimiento que se presentaron días atrás en el monitoreo diario que se realiza, donde se detectó que el abastecimiento del programa +Precios Cuidados pasó de un 80% a un 60% en AMBA y que los precios registraron subas de hasta 2,4% en un solo día en todo el país, en muy diversos rubros.

Además, Feletti manifestó la importancia de consolidar esta mesa de trabajo para intercambiar información entre todos los actores y abordar así posibles soluciones y respuestas desde la Secretaría de Comercio Interior.

Escalada mundial

En ese sentido, el secretario indicó que productos como el trigo y el girasol tuvieron una escalada mundial de precios, pero observó que ya se habían generado herramientas para contener el impacto en el mercado interno a través de los fideicomisos privados que abarcan a aceites y derivados, harinas y fideos en las góndolas, y del Fondo Estabilizador del Trigo para la harina industrial.

“Nadie quiere que comercializadoras y productoras pierdan plata, pero tampoco queremos una escalada de precios que nada tiene que ver con la situación macroeconómica del país y que no había pasado en los casi 6 meses que llevo de gestión”, aseguró el funcionario en un comunicado de prensa.

Durante la mesa de trabajo, que tuvo como principal objetivo fijar pautas de previsibilidad para las compras cotidianas de las y los argentinos, se acordó con las y los presentes dar marcha atrás a la reciente escalada de precios en productos de consumo masivo y retrotraer los valores establecidos al 10 de marzo.

Además, el Secretario enfatizó la necesidad de seguir trabajando en conjunto con las empresas y puso en valor “el diálogo que siempre hemos tenido, ya que cada vez que plantearon alguna demanda los hemos recibido y escuchado”.

Asimismo, el funcionario expresó los lineamientos de las políticas de precios que está llevando adelante la cartera para proteger el bolsillo de las y los consumidores.

“En los próximos días queremos que las 4 canastas que venimos trabajando en la Secretaría estén disponibles en todo el país: la renovación del programa +Precios Cuidados para las grandes las cadenas de supermercados; la canasta de 60 productos de +Precios Cuidados para los comercios de proximidad; y las dos iniciativas de frescos: el programa Cortes Cuidados, que abastece cortes de carne vacuna a precios justos; y la canasta de frutas y verduras que próximamente vamos a lanzar”, les transmitió Feletti.

Por su parte, Mezmezian manifestó que “hay productos con aumentos que no tienen ninguna justificación, y si bien podemos entender y nos comprometemos a revisar algunas excepciones, esa información tiene que estar sobre la mesa para ver cuál es la incidencia de diversos factores. Todas y todos tenemos que apostar al crecimiento del país y moderarnos".

"El objetivo de estas mesas es hablar sobre las problemáticas, llegar a un acuerdo y luego cumplirlo. Tenemos que ponernos de acuerdo en que se retrotraigan los aumentos inexplicables”, agregó.

Estuvieron presentes Carla Martin Bonito, de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL); Juan Vasco Martínez, de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU); Cecilia Rena y Gustavo Bertone, de Arcor; Mariana Petrina de L`Oreal; Federico Koron, de Día, Natalia Giraud, de Unilever; Patricio Dayuta, de Mondelez; Esteban Agos, de Coca Cola; e Iván Espósito, de Beiersdorf.

