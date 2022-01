Clases presenciales y Covid: en Junín ya se vacunó más del 90% de niños y jóvenes

A partir del 14 de febrero regresan a las aulas los alumnos que tienen que recuperar contenidos y, desde el 2 de marzo, está previsto el inicio de las clases presenciales, por lo que las autoridades sanitarias apuntan a reforzar y completar los esquemas de vacunación para evitar una nueva ola de contagios.

Según datos de la Región Sanitaria III -obtenidos por Democracia-, el total de niños de 3 a 11 años inmunizados asciende a 11.450, mientras que los jóvenes de 12 a 17 suman 8207.

Traducido en porcentajes -siempre con respecto al total de inscriptos-, entre los 3 y los 11 años cuenta con la primera dosis el 99,8% de los anotados; y con la segunda, el 99,5%. En la franja etaria de 12 a 17, tiene el esquema completo (de dos dosis) el 92,5%

López: “Usamos Sinopharm”

“Estamos vacunando en las colonias de verano y tratamos de completar los esquemas con segundas dosis”, afirmó la directora asociada de la Región Sanitaria III, Lucrecia López. Y agregó que también inician esquemas en niños que aún no se vacunaron. “Usamos Sinopharm, aún no tenemos la autorización para utilizar Pfizer, y no tenemos dosis pediátricas”, aclaró la funcionaria.

“En febrero vamos a seguir vacunando en las postas, en las colonias, y vamos a comenzar a hacer vacunación en las escuelas. La lógica va a ser la misma, pero vamos a anexar las vacunas del calendario para completar esquemas del calendario de vacunación nacional y contra el Covid”, señaló.

En sintonía con la Provincia, la Región Sanitaria III se planteó el desafío de completar los esquemas de vacunación e iniciarlos en aquellos que aún no se vacunaron. “Este año la vuelta al colegio es cuidada. Es un compromiso que debemos asumir como sociedad para tratar de evitar una nueva ola de casos”, dijeron.

Sierra: “Hay mucha adhesión”

Con respecto a la campaña de vacunación, Francina Sierra, titular de Suteba Junín, afirmó que “la expectativa es muy buena, porque la vacunación generó condiciones muy buenas para que la presencialidad en 2022 sea plena”.

Y la dirigente sindical agregó: “Para el sector docente está garantizada la tercera dosis, libre, por lo que cualquier docente que haya pasado cuatro meses desde su segunda dosis puede ir a los centros de vacunación a completar el esquema. Para los niños y niñas continúa también la vacunación y en general hay mucha adhesión a la campaña de vacunación tanto de los docentes como de los niños. Todavía falta reforzar un poco en los jóvenes, pero eso nos da un mejor panorama para pensar la presencialidad.

“En febrero, a partir del 14, vamos a estar retomando la actividad escolar y van a empezar a circular los niños y jóvenes que tienen que reforzar los aprendizajes.

Algunos ya cumplieron con el refuerzo de aprendizaje en diciembre y los que no, retoman ahora en febrero. Y el 2 de marzo esperamos que inicie el ciclo lectivo con la mayor normalidad posible”, expresó.

Testeos

El Gobierno bonaerense anunció que desde ahora solo se hisopará a personas con síntomas de coronavirus si son mayores de 60 años, tienen una enfermedad de riesgo o están embarazadas, mientras que el resto se considerará "caso confirmado por criterio clínico epidemiológico".

En ese marco, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, señaló que en el actual contexto de la pandemia "la cantidad de casos no tiene un correlato con una mayor tensión en el sistema de salud porque, gracias a la vacunación, los cuadros son en su mayoría leves", y que en este momento "tiene más sensibilidad, es más certero y confiable el criterio clínico epidemiológico que los testeos, que suelen dar falsos negativos".

“Es una estrategia que tiene que ver con el contexto epidemiológico. La gran tasa de incidencia que hay permite tener una muy buena sensibilidad con los criterios clínicos, por lo que se hace poco necesario el test. Tienen más precisión los criterios clínicos, que un test. La idea es reservar los test diagnósticos para casos puntuales, como los mayores de 60, personas con comorbilidades y embarazadas, por el cambio de la situación epidemiológica”, explicó a Democracia Jorge Herce, titular de la Región Sanitaria III.

En cambio, se considera caso confirmado por criterio clínico epidemiológico, sin necesidad de realizarle un test, la persona con síntomas menor de 60 años y sin enfermedades de riesgo, y a los contactos estrechos de un caso confirmado que presenten síntomas. Estos últimos sí deben comunicarlo a la línea 148.

Tampoco es necesario que se testeen los contactos estrechos que no tienen síntomas, quienes tienen que viajar y quienes deben volver a trabajar después de cumplir con el periodo de aislamiento por haber tenido coronavirus.

