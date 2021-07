Pichetto: “No todos comparten la visión de La Cámpora o de sectores del kirchnerismo”

Miguel Ángel Pichetto estuvo en Junín en su gira con Peronismo Republicano, y en diálogo con TeleJunín se refirió al rumbo del Gobierno nacional, las consecuencias electorales que puede tener el manejo de la pandemia y la construcción de la unidad en Juntos por el Cambio.

Aseguró que hay mucha gente que “no comparte la visión de La Cámpora ni de los sectores más duros del kirchnerismo, ni de los sectores de la izquierda”.

Consecuencia “electoral” de la pandemia

Consultado por la propuesta de Peronismo Republicano y el contexto actual del Gobierno, Pichetto aseguró: “Creo que hoy la coalición que gobierna, porque es una coalición, es de centroizquierda, con visiones de izquierda dura, con intervención estatal de la Economía, mercados regulados, con precios máximos, y todo eso atrasa 70 años más o menos”.

A su vez aseguró que “hay mucha gente en el país que comparte estas ideas y no comparte la visión de la Cámpora, ni de los sectores más duros del Kirchnerismo, ni de los sectores de la izquierda”.

Sobre el rumbo del Gobierno, aseguró: “Creo que no lo tienen”, aunque destacó, “pero si somos generosos podemos decir que hay algo que ha intervenido en el proceso histórico de los países, que es la pandemia. Creo que estuvo mal manejada”.

En ese sentido, Pichetto describió: “Siete meses de cierre, con continuidad del cierre en esta provincia de Buenos Aires, con un gobernador al que le gusta la intervención y el control social, y el cierre. Me parece que es muy lamentable para la producción, para el comercio, para la actividad económica, para los docentes, los chicos que no tuvieron escuela”.

Aseguró que ese manejo, tendrá sin dudas una consecuencia electoral.

“Por supuesto, el momento de las urnas siempre es el momento donde la sociedad, los ciudadanos hacen la evaluación y votan. Creo que puede tener un impacto negativo, el manejo de la pandemia”.

Reconoció: “No quiero politizar el tema de la vacuna” y aclaró: “Nunca dije que la vacuna era mala, si sostuve y sostengo, que Argentina debería haber tenido una política de compra de vacunas mucho más abierta, haber comprado de distintos laboratorios, especialmente los americanos que tenían un desarrollo y un avance muy importante, llámese Pfizer, Johnson (monodosis), o Moderna. Hoy veo con mucha atención y optimismo y ojalá ocurra, que el presidente Fernández está por firmar un DNU, que habilitaría la compra de vacunas americanas, y aceptan las donaciones que Estados Unidos está haciendo a países de Latinoamérica.

“Construir unidad”

Consultado sobre las terceras vías, en el plano electoral, aseguró que “a veces aparecen como funcionales a los Gobiernos de turno”.

“Me parece que la tercera vía, apunta fundamentalmente a quitarle votos a Juntos por el Cambio. Yo no estoy en la tercera vía, creo que es un error y hay mucho peronismo desencantado que tiene que utilizar bien su voto, de manera inteligente”.

“El concepto de voto útil y la construcción del Peronismo Republicano es dentro de la coalición opositora que es Juntos por el Cambio. Ahí estoy trabajando para ayudar a construir la unidad”, destacó Pichetto y aseguró que: “Hay que ser coherente. Lo he conversado con Macri, con Larreta, personalmente con Vidal”.

Aseguró que no tiene definido si será candidato “porque depende de un acuerdo de ideas”.

No obstante aclaró que “hay que decirle a los argentinos cuál es el camino, la salida es por el lado del trabajo, construir un capitalismo nacional inteligente, el capitalismo no es una mala palabra, hay que dar el debate cultural para derrotar ideas disparatadas y absurdas. Y para que tengamos empleo, para que haya empleo tiene que haber emprendedores, empresarios, productores agropecuarios, industriales, y hay que valorar a esa gente, no rechazarla o mirarla despectivamente”.