Guillermo Moreno encabezará un plenario político en Junín

Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior, estará hoy en Junín para encabezar un plenario político en el que además presentará su espacio “Principios y Valores”.

El encuentro será en el club BAP, y la rueda de prensa se realizará a las 11, previa acreditación.

El ex funcionario nacional se reunirá con dirigentes locales y se espera para el plenario participantes no solo de Junín, sino de Chacabuco, Chivilcoy, Lincoln, Pergamino, entre otras localidades.

En su paso por la ciudad, Moreno realizará una recorrida céntrica para dialogar con los vecinos.

“Principios y Valores”, el partido de Moreno, fue lanzado el 17 de octubre del 2020, en un nuevo aniversario del Día de la Lealtad.

Las acreditaciones pueden solicitarse al 236 4315607.