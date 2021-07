Villa del Parque: Piden “un esfuerzo mayor” al municipio

El desarrollo urbanístico y poblacional que desde hace varios años se viene dando en el barrio Villa del Parque tuvo una aceleración importante en el último tiempo que se traduce en una gran cantidad de construcciones y nuevas familias que se instalaron en el lugar.

Esto le cambió la fisonomía a un vecindario en el que también se advierte un aumento considerable en el tránsito y el movimiento en general.

Así lo demuestran, también, algunas iniciativas comerciales que empiezan a incorporarse. “Se ha sumado alguna despensa, hay un emprendimiento en Álvarez Rodríguez y Puente del Inca que incluye varios locales para uso comercial, más otros proyectos”, señala el presidente de la Sociedad de Fomento, Marcelo García.

Este contexto de crecimiento es el que está generando, como lógica consecuencia, una mayor demanda de prestaciones por parte de los lugareños, como explica García: “Necesitamos que siga el arreglo y mantenimiento de calles, que mejore el alumbrado público, aunque de a poco se está avanzando. Nosotros reclamamos al municipio, ellos tratan de llegar, pero habría que hacer un esfuerzo mayor”.

Infraestructura

En el año 2019, se empezó a trabajar en un amplio plan de obras de hábitat dentro del barrio que, a través de un programa de la Nación, incluía la extensión del asfalto y la llegada de las cloacas al sector. Estos dos servicios ya se extendieron en las dos manzanas del sector conocido como el Barrio Hídrico.

“Las cloacas están listas para ser habilitadas, estamos esperando que se haga, creemos que faltan unos detalles técnicos en la planta de bombeo, pero en cualquier momento va a estar en funcionamiento”, afirma García.

Según su análisis, esto “es algo muy positivo” no solo para los que ya están conectados sino, también, “a futuro, porque eso se va a expandir para cubrir todo Villa del Parque y, tal vez, Rincón del Cielo”.

No obstante, aclara que todavía no saben si se va a avanzar con la extensión de cloacas. “Cuando se habilite lo que ya hicieron, se hará alguna propuesta para extender”, agrega.

En cuanto al alumbrado público, el dirigente fomentista comenta que hay un sector “en el que falta el quinto cable”. Se trata los alrededores Aconcagua y Posta de Yatasto: “Es una zona en la que hay mucha gente viviendo y no hay luz en la calle. Hay un expediente iniciado, pero está medio trabado: necesitamos que eso se habilite. Son unas cuántas manzanas”.

En el resto del barrio, “en general, hay alumbrado, pero hay que seguir mejorando porque hay muchas construcciones y gente que se está yendo a vivir ahí”.

Mantenimiento

En Villa del Parque, la gran mayoría de las calles son de tierra, o que generan algunos inconvenientes. “Por ejemplo, Aconcagua, desde Álvarez Rodríguez hacia la izquierda está intransitable -indica García- hay muchas cortadas y el tránsito ahí es deplorable”.

Al mismo tiempo, hay otras zonas que se mantienen en condiciones: “Algunas calles están bien”.

Además, destaca que se implementó el paso del camión regador dos veces por semana y la recolección de residuos domiciliarios los lunes miércoles y viernes, “es decir que en algunas cosas se está avanzando”.

En tanto, “este año se mejoró la recolección de ramas y montículos”. En este tema, “también se ve que la acción de los propios vecinos de estar atentos a eso está dando sus frutos”.

Seguridad y tránsito

En torno a la seguridad del barrio, García cree que “se avanzó fuertemente”. Y puntualiza: “Tiene que ver con la urbanización, las obras, cada vez hay más gente que se compromete un poco más, por ahí activa por las redes ante el municipio y es un ida y vuelta”.

Finalmente, el tránsito es un tema de atención para los lugareños. “Álvarez Rodríguez es la única vía de entrada y salida así que circulan muchos vehículos, por eso pedimos que se circule despacio y con precaución”, señala García. Y añade que hay un proyecto para abrir la calle Gaucho Argentino, que bordea el canal, lo que podría ayudar a aliviar el tráfico.

La Sociedad de Fomento

El Plan Integral de Hábitat que se puso en marcha en el año 2019 incluye, además de la extensión de servicios en diferentes sectores del barrio, una serie de obras a realizarse en la sede de la Sociedad de Fomento, que tiene importantes problemas edilicios.

“Además del asfalto y las cloacas, el plan de infraestructura para el barro incluía obras en la sede fomentista y en el jardín, para que queden en condiciones”, explica el presidente de la entidad barrial, Marcelo García.

Lo cierto es que, hasta ahora, los arreglos del salón, la cocina y los baños del salón de la Sociedad de Fomento todavía no se concretaron. “Por ahora no tenemos novedades, estamos esperando que vengan fondos que se trabaron”, agrega García.

Por otra parte, en cuanto al funcionamiento institucional, García señala que la Sociedad de Fomento “está sin actividad, en primer lugar por el Covid, pero además porque no se pudo llevar a cabo la renovación de autoridades”.