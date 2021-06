144 Viviendas reclaman que se solucione la falta de presión de agua

La falta de presión de agua es un problema que lleva -literalmente- décadas sin solución en el barrio Municipal 144 Viviendas. Los residentes de ese sector llevan, al menos, 25 años padeciendo la escasez del servicio, sobre todo en verano. De hecho, en enero pasado hubo un recordado corte de calle, sobre Pastor Bauman, en el que se reclamó esta cuestión, porque de las canillas apenas salía “un hilito” de líquido.

En ese marco, las nuevas autoridades de la Sociedad de Fomento decidieron anticiparse al conflicto que saben que se recrudecerá en el período estival, y en la reunión que mantuvieron esta semana con funcionarios municipales, ya plantearon esta cuestión.

“La falta de presión de agua es lo que más nos complica, un problema histórico que en el verano se siente mucho, con todo lo que dificulta a la vida cotidiana”, señala el presidente de la Sociedad de Fomento, Fernando Musetti.

Como resultado de la reunión con las autoridades comunales, señala: “Va a costar, pero nos prometieron que se va a trabajar en el tema. No nos dijeron una fecha, nos van a ir comunicando qué se va a ir haciendo para solucionar el problema”.

Uno de los obstáculos para darle una solución definitiva al tema, tiene que ver con que el 144 Viviendas está un poco elevado respecto de la Ciudad. De hecho, a la zona que comprende este barrio y a los de alrededor se la conoce como “La Loma”.

“Es complicado, sabemos que no es un tema fácil, pero habrá que hacer alguna inversión”, señala Musetti.

Los lugareños advierten por otro inconveniente -que no está directamente relacionado al del agua- que es que se tapan las cloacas: “Se han rebalsado en casas, y no necesariamente tiene que llover para que suceda, de hecho, hubo problemas días en los que no llovió. Se hizo la denuncia y hubo respuesta: están yendo a tratar de solucionarlo”.

Las calles

Delimitado por la avenida Pastor Bauman, Niñas de Ayohuma, pasaje Noir y Del Valle Iberlucea, el Municipal 144 Viviendas es un pequeño vecindario que comprende seis manzanas.

Con todas sus calles de tierra, en los últimos años se hizo una obra de cordón cuneta en Niñas de Ayohuma, Carlos Gardel, Del Valle Iberlucea y Camino del Resero, que son las arterias que conectan Pastor Bauman, la única asfaltada.

“Estuvimos complicados durante un largo tiempo en el que no fueron las máquinas -explica Musetti-, hicimos los reclamos, presentamos notas y se logró que el fin de semana pasado empiecen con el trabajo de mantenimiento, que siguió en la semana”.

Aquí las dificultades pasan porque determinadas calles interiores son angostas y en algunas de ellas, como Noir y Rusahil, “faltaría hacer el cordón cuneta”, algo que también se planteó en la reunión que tuvieron en la municipalidad. “Me dijeron que hay posibilidades de hacerlo, aunque se necesita tiempo porque hay que hacer un tratamiento, rellenar y demás. Con eso solucionaríamos bastante, porque también emprolijaría la calle y el barrio”, se entusiasma Musetti.

El dirigente barrial también solicita que, mientras tanto, el paso de las máquinas no sea tan espaciado: “Yo soy nuevo en esto, tal vez soy algo ansioso porque cuando hice el reclamo me dijeron que estaban en los barrios vecinos, La Celeste y Almirante Brown, y pasó un mes hasta que llegaron acá. Tenemos que acostumbrarnos también a los tiempos de la municipalidad”.

Alumbrado público

Otro punto sobre el que los residentes ponen el acento es el del alumbrado público.

“Sobre Pastor Bauman estamos bien, cuando se hizo el asfaltado en 2015 se colocaron luces led y alumbran muy bien”, subraya Musetti.

No obstante, en el vecindario solicitan que haya una mejor prestación en las otras arterias del barrio: “En Possio hicieron un bulevar y quedó muy bien, pero en las calles internas se necesita reforzar o cambiarlas. Si no se pueden poner led habría que agregar más luminarias, porque la luz es muy tenue. Por mi trabajo a veces vuelvo de madrugada y veo que hay cuadras que son muy oscuras”.

La Sociedad de Fomento

La actual comisión directiva de la Sociedad de Fomento asumió en marzo de este año, luego de que el presidente anterior diera un paso al costado por cuestiones personales. “Aunque nos sigue ayudando y aconsejando”, aclara el flamante mandatario de la entidad, Fernando Musetti.

El dirigente barrial explica que no es mucho lo que pueden hacer en la institución por las restricciones impuestas por la pandemia de Covid-19: “El tema es que está todo parado. A nosotros nos ayudaba mucho poder alquilar el salón para fiestas, cumpleaños y eventos, pero ahora eso ya no se puede hacer. Además, a los socios no les estamos cobrando la cuota. Y tampoco podemos ofrecer cursos y talleres”.

Sobre la situación actual, señala que, así como hay otras sociedades de fomento a las que la municipalidad las ayuda, esta también va a recibir apoyo. “Nos dijeron que nos van a dar un subsidio para poder pagar los impuestos, porque las facturas de luz y de gas siguen llegando”, concluye Musetti.