Petrecca entregó subsidios al polo educativo de la localidad de Saforcada

Con el objetivo de seguir acompañando las trayectorias educativas, el intendente de Junín, Pablo Petrecca, entregó subsidios al Jardín de Infantes, la Escuela Primaria y la Escuela secundaria de la localidad de Saforcada para que puedan afrontar el pago de Internet, tan fundamental en estos tiempos de pandemia.

Tras charlar con las autoridades de las distintas instituciones, el Jefe Comunal indicó: "Es un polo educativo que queremos mucho, porque hay mucho amor y dedicación. En este lugar, hemos hecho muchas obras para mejorar cada sector en los diferentes niveles educativos. Hoy vinimos a charlar con los docentes y los auxiliares para ver cómo están trabajando en este contexto de pandemia y realizar un aporte desde el municipio para que puedan mejorar la conectividad".

"Todos queremos volver de manera rápida a la presencialidad, que es lo más importante, ya que el contacto del alumno con el docente es fundamental, pero el marco aún no lo permite, por eso es vital tener una conectividad adecuada tanto para los docentes como para los alumnos”, dijo.

El Jefe Comunal señaló que entregaron un subsidio a cada uno de los niveles educativos para que pudieran mejorar la conectividad.

“Esto lo venimos haciendo desde el año pasado, cuando comenzó la pandemia, con el programa Escuela a Mano que venimos implementando con mucho éxito. Tenemos cincos sedes, ya se han impreso más de 45.000 copias (impresiones escolares) y 24 instituciones educativas son parte del programa", indicó Petrecca.

Saforcada

Respecto al polo educativo de Saforcada, el Intendente explicó que "todas las familias que lo necesiten pueden acercarse a estas cinco sedes que están a disposición de todos”.

Por su parte, la directora de Educación municipal, Orlanda D'Andrea, expresó: "Ya veníamos ayudando a la secundaria y ahora reforzamos con la primaria y al jardín. Esta presencialidad asistida da la posibilidad de que los docentes vengan a las escuelas y puedan realizar desde este lugar las actividades y las conexiones. También darles la posibilidad a las familias que no tienen conectividad, que puedan venir a la escuela a trabajar. Es una alegría poder entregar estos subsidios tan necesarios en este momento".

Además, agregó: "Desde el municipio, también estamos presentes con las charlas, Escuelas a Mano, apoyo escolar y todas las medidas que estamos tomando para acompañar a los niños y jóvenes en esta continuidad pedagógica que no vamos a soltar. No sabemos cuáles pueden ser las consecuencias de esta pandemia en los chicos, pero desde el Estado municipal vamos a estar acompañando en todo lo que podamos".

Miriam Bontempo, directora del Jardín, sostuvo que necesitaban el dinero para poder tener conectividad en el jardín. “Ya hacía varios meses que no teníamos y ahora lo vamos a poder utilizar. Es algo muy necesario para todos y vamos a poder trabajar desde el jardín. Y a partir de eso, poder estar en contacto de otra manera con los niños. También, nos permite mantener abierta la institución para algún requerimiento de parte de la familia de los nenes”.

Silvia Galván, directora de la Escuela Primaria, añadió: "Para nosotros es un placer recibir este dinero para tener una buena conectividad. Era algo que necesitábamos porque no lo teníamos y es un gran logro. A partir de ahora vamos a estar conectados y le vamos a poder brindar a los chicos otro tipo de conexión, en el marco de este contexto de pandemia. Es fundamental para todos nosotros y tener esta conectividad hace que los chicos puedan estar conectados con los profesores".

Mónica Galgano, directora de la Escuela Secundaria también se mostró agradecida con el subsidio municipal, ya que desde la institución se usa mucho Internet ya sea para las tareas administrativas de dirección como para el trabajo de los alumnos con los docentes en el aula. “También nos conectamos por Meet y, por eso, ayuda muchísimo el tema de la conectividad en la escuela. Hoy en día es imprescindible poder contar con esta herramienta ya que hay alumnos que no tienen la posibilidad de tener internet en sus casas y por eso lo pueden utilizar en la institución para vivenciar de otra manera esta etapa de pandemia", afirmó Galgano.