Los especialistas advierten sobre las posibles secuelas del ‘post Covid’ en los pacientes

Todos los avances y la información sobre el coronavirus parecen desarrollarse día tras día y siempre con nuevos matices y aspectos a tener en cuenta por ser una situación que se monitorea de manera constante a nivel mundial.

Sin dudas, la recuperación de los pacientes que atravesaron la enfermedad y lograron salir adelante, no es un tema menor y conlleva algunas dudas y preguntas, especialmente apuntadas a las secuelas y aquello que puede afectar a largo plazo, una vez que el virus ya se fue.

Democracia consultó al médico infectólogo, Mario Cuitiño, de la clínica La Pequeña Familia quien destacó algunas cuestiones de lo que se conoce como “post Covid” y la persistencia de los síntomas.

Post Covid

“La infección por Covid es infección por un virus que se llama Sars coV2, que tiene una determinada duración. Se trata de una infección aguda. Puede durar una semana o dos, de acuerdo a la severidad del cuadro y llega un punto en que el virus se va del cuerpo”, explica el profesional.

“Sin embargo, el paciente no deja de sentirse mal, en lo que refiere al post Covid, porque la infección ya pasó, el virus terminó pero la persona sigue con síntomas. Este post Covid puede ser algo muy leve, que dura algunos días y está descripto en pacientes, incluso lo cuenta quien ha tenido el virus, que hasta dos o tres meses de pasado el cuadro, siguen teniendo síntomas”.

No obstante aclara que “en realidad no es que estén enfermos por el virus, porque el virus ya se fue”, y agregó que “la persona no contagia más”.

Los síntomas pueden ser de lo más variados: “Los pacientes se quejan de mucho cansancio, debilidad y dolores musculares, articulares, dolores de cabeza. Muchos siguen con falta de aire, con tos, cuando en realidad la neumonía no está presente. También dolores de pecho, pérdida de cabello. Incluso muchos tienen problemas para dormir: o duermen mucho o no pueden dormir de noche; problemas para concentrarse. Y en algunos persiste la pérdida del gusto y el olfato que es síntoma típico”, destaca el profesional.

El grupo de síntomas afecta de manera tal que cuando la persona quiere volver a su vida normal, incluso a trabajar, no puede.

“Se cansa, no rinde, todo este conjunto de síntomas es lo que se llama post Covid”, indica.

Consultas al médico

“Lo que se ha visto, aunque no es exacto, es que suele ser más intenso el post Covid cuanto más grave fue el cuadro inicial del virus”, explica el doctor Cuitiño.

“Es decir que si tuve un Covid leve, probablemente me recupere rápido. Y si tuve una enfermedad más grave y me tuvieron que internar, hice neumonía bilateral, -ni hablar quienes estuvieron en terapia intensiva-, suelen tener ese post Covid más intenso”.

Cuando el paciente ha tenido Covid y sigue con síntomas, “es importante que consulte a su médico clínico, al cardiólogo, neumonólogo, infectólogo también, para ver si eso es solo un post Covid y lo que hay que hacer es descansar y alimentarse bien y esperar que esto pase o si ha quedado algún tipo de secuela, es decir algún tipo de daño. También ello existe”.

“Tal vez en un paciente con neumonía, las más graves, puede quedar alguna secuela pulmonar que se llama fibrosis pulmonar; o aquel que pudo tener una falla renal y no recupera el 100% de su función renal o alguna cuestión cardíaca”, explica.

Según el profesional, “quienes tuvieron cuadros leves sin ninguna complicación, pueden retomar de forma gradual la actividad física. Pero un paciente que tuvo un episodio cardíaco durante el Covid, puede hacer una miocarditis o pericarditis, o arritmias y a ellos si se les recomienda que hagan una consulta para ver si hay alguna secuela cardíaca antes de comenzar con ejercicio”.

El infectólogo aclara que “el post Covid se recupera salvo que haya una secuela orgánica”.

Asimismo, muchos de los controles y cuidados posteriores tienen que ver con los síntomas que se manifestaron durante el cuadro y la presencia de problemas preexistentes.