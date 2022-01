Ómicron golpea en la garganta y no en pulmones

La variante Ómicron del coronavirus parece tener más probabilidades de infectar la garganta que los pulmones y, por lo tanto, según los científicos, aunque corre el riesgo de ser más infecciosa, sería menos letal que otras mutaciones del virus

Así lo indican seis estudios internacionales recientes, de los que da cuenta el periódico británico The Guardian.

La cepa detectada por primera vez en África “parece más capaz de infectar la garganta donde se multiplicaría más fácilmente” que en las células profundas del pulmón.

Estos son resultados preliminares, pero varios estudios apuntan en la misma dirección. La hipótesis de que Ómicron se multiplica más en la garganta la haría más transmisible, lo que explica la rápida propagación con respecto al virus, escribe el The Guardian, que informa que cuando una cepa ataca los pulmones se torna más peligrosa, aunque es menos transmisible.

Ómicron conduce a una “enfermedad menos grave” en ratones, con una carga viral más baja y una neumonía menos grave, según un estudio del Grupo de Investigación de Virología Molecular de la Universidad de Liverpool.

“El modelo animal sugiere que la enfermedad es menos severa que el Delta y el virus original de Wuhan. Parece que se elimina más rápido y los animales se recuperan más rápidamente”, afirmó ese reporte.

Resultados similares también provienen del Neyts Lab de la Universidad de Lovaina en Bélgica con experiencias en hámsteres sirios.

Y un artículo adicional, presentado a Nature por investigadores estadounidenses, confirma la tesis de que Ómicron es más contagiosa pero con impacto menor, señala el Centro de Investigación sobre Virus de la Universidad de Glasgow.

Ese trabajo indica que Ómicron básicamente sería capaz de evadir la inmunidad después de dos dosis, pero con el refuerzo hay “una restauración parcial de la inmunidad”

A su vez, un estudio de la Universidad de Hong Kong del mes pasado muestra una infección menor de Ómicron en los pulmones y una investigación dirigida por el profesor Ravi Gupta de la Universidad de Cambridge señala que la variante es menos capaz de ingresar a las células pulmonares.

La última confirmación proviene del University College of London, según el cual muchos hisopados realizados solo en la nariz dieron resultados negativos, mientras que si se repitieron incluso con una muestra en la garganta fueron positivos por Ómicron, lo que estaría mostrando la prevalencia de “alojamiento” en la garganta

Sin embargo, el profesor Lawrence Young, virólogo de la Universidad de Warwick, dijo que el estudio no era lo suficientemente significativo como para sacar conclusiones.