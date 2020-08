Por el pico en el AMBA, no descartan un incremento de los casos en Junín

El secretario de Salud del municipio de Junín, Carlos Lombardi, se refirió a la situación actual de nuestra ciudad respecto de la pandemia por el coronavirus y aseguró que el único método eficaz para evitar la enfermedad es cumplir con todos los protocolos y medidas de prevención.

"Como todos estamos viendo, estamos atravesando las semanas de mayor cantidad de contagios en el ámbito del AMBA, donde se da el 90 por ciento de los contagios del país, pero también en otras provincias que fueron incluidas como lugares donde se da la circulación del virus, donde se dan casos sin haber tenido contacto estrecho con pacientes", afirmó el funcionario.

Tener al AMBA tan cerca, con el contacto comercial y laboral, genera un riesgo.

Y agregó: "Tener el AMBA tan cerca, y al ser Junín una ciudad con 100 mil habitantes, con relación comercial o laboral -aunque ahora haya disminuido- con el área metropolitana, genera un riesgo mayor de contraer la enfermedad. Ante esta situación, y por el incremento de casos en todo el país, puede pasar que nosotros también tengamos un incremento de casos".

Más hisopados

"De hecho, ayer (por anteayer) hubo 23 casos descartados, algo que no había ocurrido antes: tener en un mismo día tantos casos sospechosos. Si bien todos fueron descartados tras los respectivos hisopados, es una señal. Esto se da por dos o tres razones y una de ellas tiene que ver con que hubo cambios en la definición de caso sospechoso desde el ministerio de Salud de Nación. Aún estamos esperando si, desde la Provincia, se va en el mismo sentido, pero ya nos regimos por la definición de Nación, que incluye casos que, sin haber tenido contacto con pacientes positivos o algún nexo, presentan dos o más síntomas, los cuales serán incluidos como sospechosos a partir de ahora", explicó.

Por otro lado, afirmó: "Se está frente a una pandemia producida por un virus que produce un alto índice de contagiosidad y todos estamos expuestos. Por eso, cumplir con todas las medidas preventivas hará que disminuya el riesgo de contagio. Usar el tapaboca y nariz, mantener la distancia social, el adecuado lavado de manos, aunque parezca repetitivo, son los elementos que hoy tenemos para evitar el contagio".

"Hoy más que nunca no hay que relajarse. Si bien, de forma coherente se han liberado muchas actividades, esto puede llevar a la idea de que el problema ya pasó y eso es un error. Hoy hay muchas actividades que se pueden realizar, pero siempre es importante tener en cuenta cuidarse, único modo de prevención hasta tanto no aparezca una vacuna", señaló.

En la Provincia

Ya son 158 los pacientes leves de coronavirus que recibieron el subsidio dispuesto por el Programa “Acompañar” del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que entrega 500 pesos diarios durante 10 días a personas con Covid-19 que accedan al alojamiento voluntario en centros montados de manera exclusiva a fin de evitar el contagio con sus contactos estrechos.

