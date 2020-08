Martín Lousteau: “Tendría que haberse diferenciado la cuarentena”

El senador nacional por Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, mantuvo una entrevista exclusiva con TeleJunín Noticias en la que se refirió a la situación del país en el marco de la pandemia, su lectura del gobierno pasado, la importancia de volver a ocuparse de la clase media y la necesidad de pensar en el futuro del país de cara a la pospandemia.

- ¿Como está el país, cómo ves el futuro económico?

- La situación en Argentina está complicada, por eso estamos trabajando en todos lados porque me parece que lo primero que hace falta es entender cuál es el diagnóstico y volver a cuidar a un sector que está descuidado desde hace mucho en Argentina, que es la clase media. A la cual le cobramos cada vez más impuestos, pero le damos cada vez menos bienes y servicios, educación, salud, infraestructura, seguridad, acceso a la vivienda, buenas jubilaciones. Eso viene desde hace mucho.

La pandemia no alteró el estado de la Argentina, la pandemia reveló el Estado que tenemos, el Estado que hemos ido destruyendo. Argentina en el último medio siglo creció menos que la mitad del resto del mundo. Entonces, a lo que ya arrastramos de antes le vamos a agregar a este año una caída muy abrupta de la economía de alrededor del 15%, un desempleo que ronda o va a rondar el 20%, una pobreza del 50%.

Un Estado que sea sensible para con los sectores vulnerables pero que sea riguroso en la administración de recursos, que no gaste en estupideces, que sepa cuáles son sus prioridades. Que vuelva a privilegiar aquellas cosas que son fundamentales para la clase media, porque si no esta termina pagando los impuestos y además los bienes y servicios privados que le tendría que proveer el sector público.

- ¿Qué lectura hacés de los 4 años de Cambiemos (ahora Juntos por el Cambio)?

- He dado esa discusión en público y en privado, con respecto a discrepancias en el rumbo que había tomado el Gobierno anterior, que tiene que ver con dos cuestiones fundamentales a mi entender. Una es que hay una suerte de simplismo en el diagnóstico de Argentina.

Creo que hay un profundo subdiagnóstico de por qué Argentina está ahí hace mucho tiempo, donde el rol del Estado es fundamental.

- ¿Por qué no puede haber un comité asesor con los mejores del país en el área económica?

- Estoy absolutamente de acuerdo con vos y debo haber sido uno de los primeros en proponer eso en las etapas tempranas de la pandemia, porque si bien es cierto que un Estado que tiene poca sofisticación puede hacer menos seguimiento de casos, no solamente por tecnología sino porque la burocracia que tiene no está formada para eso, un Estado que es menos sofisticado te impone un costo más alto para manejar la pandemia, es una cuarentena mucho más estricta, a lo cual hay que sumarle que al principio no estuvieron consideradas en el aprendizaje con respecto a lo que había ocurrido en otros países la diferencia que tiene la Argentina y hay tres muy importantes: un gran sector vulnerable y aglomeración en grandes centros urbanos con mucha pobreza. Lo segundo es un sector informal, que no tiene acceso al crédito y entonces no sabés cómo llegarle; y lo tercero, es muy importante en particular para la región, es la heterogeneidad en la distribución demográfica y económica. Si vos aplicaste al principio una cuarentena muy estricta igual en todos lados, que claramente hoy por suerte caminó hacia una diferenciación, pero que me parece que tendría que haber ocurrido mucho antes. Tendría que haberse diferenciado la cuarentena.

Y cuando arrancó, así como se consulta un comité de epidemiólogos e infectólogos, estas cuestiones de cuál es el margen para que no tenga efectos permanentes el impacto económico, más cuál es la forma de implementarlo, más las diferencias estructurales de Argentina, en mi opinión ameritaba que existiera un comité como vos decís, pero no de los economistas que son de la oposición.

Ahora voy un poco más allá, ya tenemos que estar pensando en la pospandemia, porque si uno de los corazones de la traba argentina es este Estado que tiene más recursos pero gasta mal, cuando termine la pandemia el Estado ese va a pesar más en una economía más chica. Entonces, o lo redireccionamos hacia el lado correcto y Argentina arranca de un lugar más abajo pero con más potencial de crecimiento porque ordena estas cuestiones, o ese Estado que los dirigentes desordenamos a través de las generaciones de dirigentes va a tener un costo mucho más importante.

- ¿Cerca de qué radicalismo estás?

- Creo que el radicalismo es una gran catedral que nos han legado los hombres del radicalismo, pero está descuidada y a veces ha perdido el norte, especialmente después que los valores que defendió particularmente Alfonsín se han transformado en valores de todos, que generó instituciones. Pero hay que animarse a remozar esa catedral y a dejarla para las próximas generaciones.

Yo me identifico con el espíritu socialdemócrata y el radicalismo tuvo un gran socialdemócrata que fue Moisés Lebensohn.