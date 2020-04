La enfermería es una de las áreas de la salud más expuesta en una pandemia

Ivana Sosa es enfermera profesional del Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Piñeyro” (HIGA). Su trabajo se centra en la Guardia del Servicio de Emergencias, un área clave para la atención de los pacientes más críticos y urgentes.

Desde hace ocho años trabaja en el HIGA, período en el que fue personal de Terapia Intensiva de Adultos, durante cinco años, y desde hace tres, está en Emergencias.

Cabe mencionar que tiempo antes trabajó durante dos años en una clínica privada de nuestra ciudad, como enfermera de piso, donde tuvo sus primeras experiencias en su profesión, que fue creciendo a medida que avanzaba en su capacitación.

“Tanto en Terapia Intensiva como en Emergencias se aprende mucho”, dijo al ser entrevistada por Democracia, al conmemorarse el Día Mundial de la Salud, cumplido en la víspera.

Su experiencia

Ivana Sosa es una de las profesionales de la Salud que se nutrió del conocimiento que le da una carrera y también de su propia experiencia, de las vivencias en el oficio de la enfermería que en un principio le hizo dudar de su elección.

En principio tenía algunas dudas pero a medida que avanzó en la capacitación y en la profesión, le empezó a gustar más. “En realidad cuando me anoté para hacer la carrera de enfermería, dudaba un poco, no sabía si era lo mío o no, y si iba a aguantar a lo que nos exponemos en la actividad, que es ver enfermedades y lo que eso conlleva. No sabía si lo iba a tolerar”, manifestó.

“A medida que fui estudiando y capacitándome en la enfermería, me empezó a gustar cada vez más. Una vez que me recibí y empecé a trabajar como enfermera profesional me di cuenta que esto era lo mío y lo hago de corazón. Llevo la profesión con dedicación porque estoy todo el tiempo tratando de informarme, de estudiar cosas nuevas y si hay algo que no entiendo trato de averiguar más. Estoy muy contenta con mi trabajo”, afirmó Ivana.

Apuntó que ser enfermera también la ayudaba en su vida cotidiana y familiar. “Uno aprende y puede orientar a la gente cuando tiene alguna dolencia”, dijo.

Sobre su trabajo como integrante de equipos de salud, manifestó: “Trabajamos en conjunto y a la par con el médico. Como enfermeros, llegamos a conocer al paciente. En Terapia, estamos varias horas con cada internado, le hacemos un seguimiento. Y en la Guardia, vemos a pacientes que a veces son conocidos porque acuden a la guardia con frecuencia, entonces sabemos, por ejemplo, si es un paciente psiquiátrico, o un paciente social, o por qué va a la consulta”.

COVID-19

Ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, el ser enfermera obliga a Ivana al estricto cumplimiento de los protocolos que establece el ministerio de Salud, “y que van cambiando”, según dijo, a medida que se conoce más el impacto que tiene la pandemia en la población mundial y en nuestra región.

Explicó que en el HIGA funcionaba un comité de crisis, que se reunía prácticamente todos los días con la participación de los distintos jefes de servicios. “Con los elementos que tenemos, nos estamos manejando. Nos tenemos que cuidar mucho para no contagiarnos, ya que si uno se infecta, todos los que lo rodean deben aislarse también. Se trata de no quedar sin personal de salud, de ahí el cuidado, para poder enfrentar lo que se viene en esta pandemia. Por otra parte, en nuestra casa, estamos con nuestra familia, por la cual también debemos cuidarnos”, advirtió.

Respecto a la actual pandemia, la enfermera Ivana Sosa manifestó: “En mi caso, esta es mi profesión, yo la elegí, pero en estos momentos, particularmente siento un poco de miedo porque estamos un poco expuestos. Somos los que recibimos al paciente que viene en ambulancia. Hasta ahora no hubo muchos casos sospechosos ni tantos aislamientos, es decir, todavía no vino el caos, hasta ahora nos manejamos bien, sin embargo, tengo miedo”.