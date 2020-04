Ediles del Frente de Todos plantearon reparos al cambio de horario para los comercios

Concejales del Frente de Todos de Junín se manifestaron preocupados por la decisión del intendente Pablo Petrecca respecto a reducir el horario de atención de los comercios minoristas, supermercados y de proximidad.



Como se conoció en el día de ayer, el Municipio de Junín fijó como nuevo horario tope de apertura las 17hs y esta resolución, según los ediles del Frente de Todos, puede generar más problemas que soluciones.



La concejal Natalia Donati indicó que "desconocemos la razón de la decisión, pero acortar el horario de atención de los comercios generará mayor aglutinamiento de personas, cuando lo que se debería buscar es que los vecinos que tienen que concurrir a los comercios de proximidad no se amontonen. Lo puedan hacer con el distanciamiento social recomendado por los organismos de Salud".



"Por lo tanto, acortar el horario sólo generará que más gente se encuentre dentro de los comercios. De la misma forma, el servicio de mensajería y delivery se debería extender hasta más tarde", explicó



Asimismo, Donati dijo que "las actividades que están contempladas como excepción en el decreto de aislamiento, en los incisos 11, 19 y 21, son fundamentales para el abastecimiento de los vecinos. Además, son comercios y servicios de primera necesidad. Por lo tanto, deben tener más tiempo de apertura y no menos".



"No tiene mucho sentido que comiencen a funcionar a las 7hs y que cierren a las 17hs. Lo mismo que los locales gastronómicos que deberían tener habilitados los servicios de deliverys más allá de las 21hs", afirmó la concejal



En esta misma línea, el concejal Maxi Berestein expresó que "de la misma forma, el servicio postal y de paquetería, debería tener un horario un poco más amplio que el impuesto, que es de 12hs a 15hs. Ya que es una opción que mantiene a muchos rubros con posibilidades de comercialización".



Berestein dijo que "desde antes que comenzara el aislamiento por la pandemia del coronavirus, estamos colaborando con el Municipio, con la ayuda social, la contención a quienes peor la están pasando, como también aportando recursos, porque estamos convencidos que ese es el camino. Respetamos y acompañamos las medidas tomadas por el intendente, sin embargo creemos que él, además de pedirnos unidad debe compartir información y consultar opiniones con la oposición ante de tomar decisiones de este tipo".



"Esta situación puede durar algunas semanas más y creemos que, respetando las normativas presidenciales, aquella actividad económica que se puede sostener durante el aislamiento, hay que mantenerla y no reducirla", concluyó el concejal